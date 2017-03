Une thèse sur « le dilemme de la promotion socio-économique de la femme dans les ménages de Kinshasa »

Kinshasa, 05 Mar. 2017 (ACP). – Le chef de travaux Pierre Inswan Bidum a été proclamé samedi docteur en sociologie à l’Université de Kinshasa (UNIKIN) avec la mention « distinction », à l’issue de la soutenance publique d’une thèse de doctorat sur « le dilemme de la promotion socio-économique de la femme dans les ménages de Kinshasa ».

Dans cette dissertation doctorale de 360 pages, subdivisée en six chapitres, le récipiendaire s’est préoccupé, d’une part, à identifier et à faire impliquer, en dehors des conjoints dont l’épouse gagne un revenu mensuel égal ou supérieur à son époux, les autres acteurs majeurs qui auraient été ignorés, et tracer, d’autre part, les perspectives, au regard de la dynamique observée à Kinshasa en matière de promotion de la femme.

Cette méthodologie lui a permis de détecter l’attitude ambivalente que manifeste l’épouse suite à sa contribution matérielle et financière dans la vie de son ménage, soulignant la coexistence des mentalités africaines qui rendent la femme un être dépendant par opposition aux réalités actuelles qui l’exigent à s’impliquer dans la recherche des moyens capables de contribuer à la vie de son foyer.

La contribution de la femme, selon l’impétrant, est à la fois souhaitée et redoutée, du fait d’une inadéquation qui est à la base des tensions, des conflits, des antagonismes observés dans la plupart des ménages surtout dans le milieu urbain.

Inswan Bidum préconise de privilégier « le moi conjugal » dans les ménages où l’homme et la femme concourent à la promotion des relations sociales, du bien-être du foyer, de l’estime publique et d’autres valeurs conjugales.

Zones d’interférence entre mari et femme

Quant aux éléments qui font surgir le conflit dans un ménage, l’auteur relève, dans un premier temps, le complexe d’infériorité, la résignation, la frustration et l’agressivité de l’homme qui se manifeste lorsque la rupture entre « ce que je vis » et « ce que je voudrais vivre » est trop profonde et le sujet se trouve comme déchiré de l’intérieur. Cet état, selon le récipiendaire, force la femme à manifester au même moment l’orgueil, l’arrogance, la désobéissance et l’insolence, de vis-à-vis de son conjoint.

Dans le second volet, M. Inswan relève la présence dans le foyer des personnes hébergées, l’interférence de belles familles, des voisins, des travailleurs domestiques et la situation de l’épouse par rapport à ses collègues de service.

Il se dégage à cet effet, le dénigrement, la moquerie, le rejet, le triomphalisme, le sentiment de disposer de plus dans la prise en charge de vie de foyer, la prétention de beaux-parents de s’arroger le droit de regard sur les avoirs de leur enfant dont la situation est inquiétante si c’est la femme qui dispose des moyens plus substantiels que son mari, a-t-il conclu. ACP/Zng/May