Thierry Froger rejoindra Mazembe à Pretoria

Kinshasa, 14 Fév. 2017 (ACP).- Le nouvel entraîneur du TP Mazembe de Lubumbashi Thierry Froger rejoindra son nouveau club à Pretoria, en Afrique d Sud, où les Corbeaux lushois se mesureront à Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, vainqueur de la 20ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football).

Le successeur d’un autre Hubert Velud, qui a quitté les Corbeaux pour l’Etoile du Sahel,, en Tunisie, fin 2016, après avoir fait sacrer le TP Mazembe en Coupe de la Confédération, s’est mis d’accord avec le président du club noir et blanc de Lubumbashi et le directeur financier, le lundi 13 février 2017 à Paris, en France. La tradition française sur le banc des Corbeaux va se poursuivre. Après Diego Garzitto, Lamine Ndiaye, Patrice Carteron et Hubert Velud, Thierry Froger est le 5ème sur la liste à prendre en charge le club de Lubumbashi.

Les pourparlers ont duré quelques semaines, car la direction du club étudiait plusieurs offres de techniciens français, italiens, hollandais et belges, écrit tpmazembe.com. Thierry Froger, bientôt 54 ans, a souhaité très tôt devenir entraîneur. C’est à 27 ans qu’il débute au Mans, au Centre de Formation puis en équipe pro où il est élu meilleur entraîneur de Ligue 2. Il effectue ensuite tout son parcours en L2, notamment à Châteauroux, Gueugnon (à nouveau sacré meilleur entraîneur en 2003/2004), Rennes et Nîmes.

Sa seule expérience africaine reste son bref passage à la tête de l’équipe nationale du Togo (2010) après le drame de Cabinda. Il compte plus de 700 matches au bord du terrain (après plus de 200 comme joueur) et prendra ses nouvelles fonctions au retour de Pretoria.

Thierry Froger face à un sacré défi

Le contrat d’objectif est conclu jusqu’au 31 décembre 2017. Patrice Carteron et Hubert Velud ont remporté respectivement la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Le nouveau coach du club congolais sait que la barre est placée très haut dans la mesure où le onze-type sera à redéfinir après le départ du trio Christian Luyindama, Merveille Bope Bokadi et Jonathan Bolingi Mpangi (Standard de Liège) ainsi que celui de Roger Claver Assalé à Young Boys de Berne, en Suisse, cet hiver…

Préféré à des techniciens français, italiens, néerlandais et belges après plusieurs semaines de pourparlers, le natif du Mans patientera quelques jours avant d’entrer dans le vif du sujet. ACP/Fng/Fmb