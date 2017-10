Tiger UTD croise Grovie mercredi  à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 30 oct. 2017 (ACP).- Le FC Tiger UTD croisera le fer avec le CS Grovie, mercredi au terrain Saint Cassien de la commune de Bandalungwa, dans le cadre de la 2ème journée du championnat de division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo.

Au même terrain, Etoile de Jamaïca affrontera le SC Esperance.

Par ailleurs, la grille d’autres rencontres de la même journée s’établit de la manière suivante : AS Sonikara-UJSK, New Motors-IC Kalamu, TP Acko Sport-AC Lega, SM Telema-FC Feneline, AC Bandal-FC Kamwela, FC Pharmagros-AC Matonge, SC Amiens-CS Style et New Kalu-OC Sion. ACP/YWM/Kayu/KGD