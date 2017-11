Le tirage au sort complet des poules du 5ème CHAN football-Maroc 2018

Kinshasa, 19 nov. 2017 (ACP).- Le tirage au sort des poules du 5ème Championnat d’Afrique des nations de football, compétition réservée aux joueurs évoluant en club dans leurs pays respectifs, a eu lieu vendredi 17 novembre à Rabat.

Privé de plusieurs de ses habitués comme le Zimbabwe ou le Mali et sans le tenant du titre, la République démocratique du Congo, cette édition qui se déroulera du samedi 13 janvier au dimanche 4 février 2018, s’annonce plus ouverte que jamais. Elle est repartie comme suit : groupe A à Casablanca, groupe B à Marrakech, groupe C à Tanger et groupe D à Agadir.

Dans le groupe A, le Maroc, hôte du tournoi, affrontera en match d’ouverture à Casablanca la Mauritanie, vendredi 12 janvier 2018. Le Soudan et la Guinée complètent ce groupe qui semble à la portée des Marocains qui se verraient bien décrocher le premier CHAN de leur histoire, indique rfi.fr.

La Côte d’Ivoire sera, quant à elle, opposée à la Namibie, l’Ouganda et la Zambie dans un groupe B qui devrait, lui aussi, ne pas poser trop de problèmes aux Ivoiriens. Dans le groupe C, la Libye, seule équipe en lice à avoir déjà remporté la compétition, retrouve dans sa poule la Guinée équatoriale, le Nigeria et le Rwanda, dernière équipe à s’être qualifiée en barrage face à l’Ethiopie suite au forfait de l’Egypte. Enfin dans le groupe D, l’Angola fera face au Burkina Faso, au Congo et au Cameroun. Un groupe très ouvert qui pourrait déboucher sur des rencontres particulièrement intéressantes.

Par ailleurs, le calendrier de la phase de groupes se présente de la manière suivante :

1.Maroc – Mauritanie (groupe A) 13.01.2018 19 h30’ à Casablanca, 2. Guinée-Soudan (groupe A) 14.01.2018 14 h30’ à Casablanca, 3. Côte d’Ivoire-Namibie (groupe B) 14.01.2018 16 h30’ à Marrakech, 4. Zambie-Ouganda (groupe B) 14.01.2018 19 h30’ à Marrakech, 5. Libye-Guinée Equatoriale (groupe C) 15.01.2018 16 h30’ à Tanger, 6. Nigeria-Rwanda (groupe C) 15.01.2018 19 h30’ à Tanger, 7. Angola-Burkina Faso (groupe D) 16.01.2018 16h30’ à Agadir, 8. Cameroun-Congo (groupe D) 16.01.2018 19 h30’ à Agadir, 9. Maroc-Guinée (groupe A) 17.01.2018 16 h30’ à Casablanca, 10. Soudan-Mauritanie (groupe A) 17.01.2018 19 h30’ à Casablanca, 11. Côte d’Ivoire-Zambie (groupe B) 18.01.2018 16 h30’ à Marrakech, 12. Ouganda-Namibie (groupe B) 18.01.2018 19 h30’ à Marrakech, 13. Libye-Nigeria (groupe C) 19.01.2018 16 h30’ à Tanger, 14. Rwanda-Guinée Equatoriale (groupe C) 19.01.2018 19 h30’ à Tanger, 15. Angola-Cameroun (groupe D) 20.01.2018 16 h30’ à Agadir, 16. Congo-Burkina Faso (groupe D) 20.01.2018 19 h30’ à Agadir, 17. Soudan-Maroc (groupe A) 21.01.2018 19 h00’ à Casablanca, 18. Mauritanie vs. Guinée (groupe A) 21.01.2018 19 h00’ à Marrakech, 19. Ouganda-Côte d’Ivoire (groupe B) 22.01.2018 19h00’ à Marrakech, 20. Namibie-Zambie (groupe B) 22.01.2018 19 h00’ à Casablanca, 21. Rwanda-Libye (groupe C) 23.01.2018 19 h00’ à Tanger, 22. Guinée Equatoriale-Nigeria (groupe C) 23.01.2018 19 h00’ à Agadir, 23. Congo-Angola (groupe D) 24.01.2018 19 h00’ à Agadir, 24. Burkina Faso-Cameroun (groupe D) 24.01.2018 19 h00’ à Tanger. ACP/Mat/Kgd