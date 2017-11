Le Togo ratifie l’accord-cadre portant création de l’alliance solaire internationale

Kinshasa, 24 nov. 2017 (FAAPA/ACP).- L’Assemblée nationale togolaise a adopté jeudi la loi autorisant le Togo à ratifier l’accord-cadre portant sur l’alliance solaire internationale (ASI) créé le 15 novembre 2016 à Marrakech, rapporte une dépêche de l’Agence marocaine de presse. « La ratification de l’accord-cadre ouvrira des perspectives de soutien et d’accompagnement à la mise en œuvre de la politique énergétique au pays », a souligné le ministre des Mines et de l’énergie du Togo, Dèdèriwè Abli-Bidamon.

Les autorités togolaises ont fait de l’énergie solaire une priorité dans la politique énergétique basée notamment sur le développement des énergies renouvelables et la préservation de l’environnement, a-t-il noté, rappelant dans ce sens la création en mai 2016 de l’agence togolaise de l’électrification rurale et des énergies renouvelables chargée de la programmation et de la réalisation des ouvrages d’électrification en milieu rural.

« En ratifiant cet accord-cadre, notre pays se dote d’un outil indispensable à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de nos politiques en matière d’énergie renouvelables », a-t-il poursuivi. L’ASI est une initiative franco-indienne lancée en novembre 2015 à Paris, en France, pour la promotion des énergies renouvelables.

Elle vise à faciliter et augmenter de façon significative la production de l’électricité solaire dans les 121 pays membres. ACP/Fng/Yhm/Mat/May