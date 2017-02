Tokyo : attribution des marchés pour la construction d’une nouvelle direction de l’INPP à Lubumbashi

Kinshasa, 13 Fév. 2017 (ACP).- L’attribution des marchés de fourniture des équipements et de construction d’un nouveau site d’exploitation de l’INPP (Institut national de préparation professionnelle) à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, eu lieu mercredi 01 février dernier à Tokyo, au Japon.

Selon un document de l’INPP remis lundi à l’ACP, la cérémonie s’était déroulée dans l’Ambassade de la RDC au Japon en présence d’une délégation conduite par l’Administrateur directeur général(ADG) de cet institut, Maurice Tshikuya Kayembe, de membres de la direction de l’Agence japonaise de coopération internationale(JICA), de sociétés soumissionnaires ainsi que du chargé d’affaires de la RDC au Japon.

Ces travaux sont financés par le gouvernement japonais dans le cadre d’une aide financière non remboursable de l’ordre de 27 millions USD. Au cours de l’opération de passation des marchés, quatre entreprises dont trois équipementiers et un constructeur, ont présenté leurs offres.

En respect aux règles de passation des marchés, l’appel d’offres des équipementiers étaient lancés en trois lots. Les deux premiers étaient soumissionnés par l’entreprise Ogawa Seiki Co. LTD, tandis que le troisième l’était par l’entreprise Kanto Bussan. De son côté, l’entreprise Dai Nippon, constructrice de la nouvelle direction de l’INPP à Kinshasa, a présenté également son offre de construction.

A l’issue de négociations, les offres présentées ont été acceptées et les marchés attribués, en présence du bureau d’études Yokogawa qui a mené des études architecturales et élaboré la maquette de la nouvelle direction de Lubumbashi. La signature des documents s’est déroulée en présence également de M. Okubo Hisatoshi, haut cadre de la JICA chargé de l’aide financière non remboursable du gouvernement japonais en faveur des pays amis dont la RDC.

La pose de la première pierre de ces travaux dont la durée est de 19 mois, est prévue en avril prochain et les travaux préliminaires début mars.

La construction et l’équipement de cette direction, permettra de former une main-d’œuvre répondant aux besoins des entreprises notamment minières et mettra fin à l’importation des travailleurs dans le secteur.

La JICA réitère la poursuite du partenariat avec l’INPP

En marge de cette cérémonie, l’ADG de l’INPP a rencontré quelques hauts cadres de la JICA à Tokyo. M. Tshikuya a fait un plaidoyer pour la continuation de l’appui de la JICA en faveur de son entreprise. Il s’agissait, a-t-il précisé, d’un appui aux entités provinciales de l’INPP qui souffrent encore de manque des infrastructures d’accueil, des équipements et des formateurs.

Ce volet constitue les trois axes prioritaires de la coopération INPP-JICA depuis ces dernières années. il aussi a profité de cette occasion pour exprimer l’exemplarité de la coopération japonaise qui, grâce à ses interventions, a permis à l’institut de jouer pleinement son rôle dans la promotion de l’emploi et le développement des compétences de la population active en RDC.

Maurice Tshikuya Kayembe en outre remercié les autorités de la JICA qui lui ont décerné l’année dernière un prix et un trophée pour avoir su s’approprier et diffuser la philosophie japonaise basée sur l’efficacité et la culture des résultats. De son côté, le président du Département Afrique de la JICA, Eguchi Hideo s’est dit enthousiasmé par l’évolution positive des relations avec l’INPP.

La même reconnaissance a été exprimée par l’ancien ambassadeur du Japon en RDC, M. Ushuo qui, recevant l’ADG de l’INPP au ministère japonais des Affaires étrangères comme Directeur général du Département de la coopération internationale, a promis d’appuyer les projets futurs de l’INPP.

L’INPP bénéficie ainsi pour la 2ème fois consécutive d’une aide financière non remboursable du gouvernement japonais après la 1ère, 23 millions USD, ayant permis la construction de la nouvelle direction de l’INPP-Kinshasa. ACP/FNG/Kayu/May