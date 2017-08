Tomono Mbala meilleur buteur du championnat 2016-2017 de l’EUFKIN-Tshangu

Kinshasa, 14 Août 2017 (ACP).- Tomono Mbala du CF New Mabamaba a enlevé la palme de meilleur buteur du championnat de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Tshangu, toutes divisions confondues, avec 20 réalisations au terme de la saison sportive 2016-2017.

Tomona a été l’auteur de 20 des 49 buts inscrits par son équipe, qui a occupé la 2ème place au classement final du championnat de division I de l’EUFKIN-Tshangu avec 63 points pour 38 matches joués dont 18 gagnés, 11 perdus et 9 nuls contre 27 buts encaissés.

Le classement complet de meilleurs buteurs s’établit comme suit : Tomona Mbala (New Mabamaba) 20 buts, Pitu Lelo (Jubok) 19 buts, Mavuanga Ngamba (Clara) 18 buts, Parsiem (New Jest), Bokela (Terrible Sport), Bukaka (Sobotam) et Lusilu (Jeunes Talents) 16 buts chacun, Basi (Merveille) 15 buts. ACP/Fng/JGD