Tonnerre s’impose face à Makis Sport (2-1) en division I de l’EUFKIN-Kilimani

Kinshasa, 07 Déc. 2017 (ACP).- L’AC Tonnerre s’est imposé face à Makis Sport sur le score serré de 2-1, mercredi au terrain Ocal, dans la commune de Lingwala, dans le cadre de la 9ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Kilimani.

En première explication, JOBC et Olympic de Matonge se sont séparés sur le score de parité de 1-1, alors que le TP Alvic a dominé Jouvence Club sur le score étriqué de 1-0. Au terrain de l’Ecole technique de la Gombe, Glory FC et le RC Mabondani se sont neutralisés sur la note de 1-1 et le FC Trinité s’est incliné devant le CS Aigles Verts par 0-1. Ci-après les autres résultats de la même journée : Anges Verts – Espoir 1-0, Mbemba Sport – Tout Kin 1-0, Barumbu Sport – Sans Malanda 0-0 et Océan Bleu – Saint Raphael 1-2. ACP/FNG/Kayu/JGD