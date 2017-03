Tornado s’impose devant Royal Sporting Club de Kinshasa (1-0) à l’EPFKIN

Kinshasa, 19 mars 2017 (ACP) – Le FC Tornado s’est imposé devant Royal Sporting Club de Kinshasa par 1-0, samedi au stade Père Raphaël de la Kethulle, en match de la 30ème journée de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN).

L’unique réalisation de la partie a été l’œuvre de Odonguiso Ngolo (70ème), une victoire qui permet au FC Tornado de remonter à 46 points mais conserve la 9ème place.

De son côté, New JAK FC s’est débarrassé de l’AC Real de Kin sur le score identique dans le même cadre. La dernière rencontre qui devait opposer le FC Orange à JS Tshangu n’a pas eu lieu, le FC Orange ayant écopé d’un forfait pour non payement les frais d’engagement et amendes. ACP/Kayu/KGD