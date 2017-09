Les tourbières du paysage du Lac Télé-Lac Tumba, un important écosystème  dans la régulation du climat global

Kinshasa, 24 sept. 2017 (ACP).- Les tourbières du paysage du lac Télé lac-Tumba situées dans le district d’Epéna, en République du Congo (RC) et, à Mbandaka, en République Démocratique du Congo, est un écosystème qui joue un rôle essentiel dans la régulation du climat global, indique le communiqué final d’un l’atelier sous régional de préparation des échéances futures à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), parvenu samedi à l’ACP.

Les participants à cet atelier ont émis le vœu de recevoir des délégués du Congo et de la RDC, les informations scientifiques pertinentes sur cet écosystème en vue de préserver des acquis des Gouvernements de la RC et de la RDC qui ont mis en place un projet de conservation de la zone hydro-forestière transfrontalière du lac Télé en RC et du lac Tumba en RDC.

Le projet vise à protéger la biodiversité, à assurer une utilisation durable des ressources et à préserver le fonctionnement des puits de carbone de la forêt humide du bassin du Congo et du site des zones humides autour des lacs Télé et Tumba.

La biodiversité et les ressources naturelles du paysage sont de plus en plus menacées par les destructions d’habitat résultant de l’exploitation forestière, des activités de subsistance non durables, et par la chasse et la pêche commerciales.

Les menaces portées contre la richesse et la particularité endogène de biodiversité de centre interzone qui abrite l’un des plus importants sites Ramsar du continent (le site du lac Télé et ses grands affluents dans la section occidentale), ont retenu l’attention des autorités des deux pays. L’intérêt de préserver ce patrimoine écologique justifie le processus de désignation du lac Tumba qui juxtapose le lac Télé par le Secrétariat de la convention « site Ramsar ». Pour protéger la biodiversité et les fonctions de services d’écosystème du paysage lac Télé – lac Tumba, un réseau d’aires protégées a été créé. Il est géré de manière efficace, adaptative et collaborative via des partenariats englobant des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que des communautés locales

Selon le programme des nations unies pour le développement (PNUD-RC), le paysage lac Télé- lac Tumba est la plus grande forêt humide et la deuxième zone humide du monde. Il couvre 126.440 km², à cheval sur la République du Congo (RC, 54.001 km²) et la RDC, 72.439 km². Environ 70% de la zone est composée de forêts et d’herbages humides, inondées de manière saisonnière, le reste étant de la terre ferme et de la savane.

Ce paysage joue aussi un rôle essentiel dans l’hydrologie du bassin du Congo, ainsi que dans la gestion des points d’eau aussi bien en Afrique que dans le monde. Il abrite de grandes densités des trois grands primates d’Afrique (gorilles, chimpanzés et bonobos). Les autres espèces présentes dans ce paysage sont les éléphants de forêt, les hippopotames, 16 espèces de singes diurnes et 7 espèces de duiter.

Plus de 350 espèces d’oiseaux ont été observées, notamment des populations importantes d’oiseaux aquatiques. On y trouve également des crocodiles du Nil, des crocodiles à nuque cuirassée et des crocodiles à front large, mais les connaissances herpétologiques sont incomplètes. La diversité halieutique est impressionnante avec plus de 80 espèces répertoriées dans la partie située en RDC et 50 en RC. La diversité faunique halieutique est non seulement un indicateur de la biodiversité, mais la base des moyens de subsistance de la plupart des communautés.

La Commission des forêts d’Afrique centrale pour une participation satisfaisante à la 23ème Conférence des Parties (CdP 23) à Bonn

Par ailleurs, les participants ont en outre abordé des stratégies pour une participation satisfaisante de la sous-région à la 23ème Conférence des Parties (CdP 23) de Bonn notamment le mode de fonctionnement des groupes thématiques pendant les conférences internationales sur le climat et l’acquisition par la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) d’un stand d’exposition d’environ 40m2 et d’un espace de 100 m2 destiné aux événements parallèles et aux bureaux sur le site de la Conférence.

Les participants ont été invités à informer leurs hiérarchies respectives dès leur retour, de cette acquisition faite au bénéfice des pays membres et le Secrétariat exécutif fera parvenir aux Etats une correspondance y relative dans les prochains jours. ACP/Ywm/Mat/Kgd