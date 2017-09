Le tourisme durable est un outil au service du développement, selon un opérateur touristique

Kinshasa, 29 Sept. 2017 (ACP).- Le tourisme durable est un instrument d’élimination de la pauvreté, de préservation de l’environnement et d’amélioration de la qualité de vie, particulièrement dans les pays en développement, a déclaré vendredi à Kinshasa, M. Louis Kapiamba, opérateur touristique.

M. Kapiamba soutient que ce genre de tourisme doit répondre aux besoins des visiteurs et de l’industrie touristique, tout en se référant au thème principal de l’année 2017 « le tourisme durable, un outil au service du développement »

Il a indiqué que le tourisme durable utilise de façon optimale les ressources environnementales, respecte les communautés d’accueil et assure la pérennité des activités touristiques, de sorte que l’ensemble des retombées économiques soient équitablement partagées.

Pour lui, comme tout secteur d’activité, le tourisme a une incidence importante sur l’économie, la société et l’environnement dans les pays concernés. Cependant l’activité touristique gérée de manière durable, peut devenir un facteur favorable à la protection de l’environnement, l’appréciation des cultures et la compréhension entre les peuples.

Forte croissance touristique dans le monde

M. Kapiamba a fait savoir qu’au cours des soixante dernières années, le tourisme n’a cessé de croître et de se diversifier, devenant ainsi l’un des secteurs économiques les plus importants et facteur d’une forte croissance dans le monde. Selon les estimations de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), les arrivées de touristes internationaux devraient augmenter de 3,3% par an, pour atteindre 1,8 milliard touristes d’ici 2030.

Il a démontré que cette croissance s’explique par un tourisme rendu plus accessible, notamment grâce à la reconnaissance du droit aux congés payés, figurant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’amélioration des droits du travail dans de nombreux pays, à la croissance mondiale de la classe moyenne, à l’émergence de nouvelles technologies liées au tourisme ainsi qu’à la baisse des coûts du transport (particulièrement le transport aérien). ACP/Mat/May