Le TP Mazembe en demi finales contre FUS de Rabat grâce à son éclatante victoire (5-0) face à El Hilal

Kinshasa, 24 septembre 2017 (ACP).- Le TP Mazembe (RDC) accède en demi finales de la 14ème Coupe de la Confédération grâce à son éclatante victoire (5-0) en match retour dimanche contre l’équipe soudanaise d’El Hilal au stade Mazembe de Lubumbashi.

Les Corbeaux lushois ont évolué avec beaucoup d’aisance pendant les 90 minutes de jeu comme le démontre du reste le score fleuve du match 5-0, buts de Jean Kasusula (38ème), Adama Traoré (48ème), Ben Malango (53ème), Meshack Elia (83ème) et Issama Mpeko (92ème).

Le calendrier prévoit le premier match de Mazembe pour le jeudi 28 septembre contre FUS de Rabat (Maroc) qui a éliminé l’équipe de Sfax de Tunisie dans l’autre match de quarts de finales. Les deux formations ayant totalisé un même nombre de points et de buts (1-0) pour Sfax à domicile et même score à Rabat dimanche en faveur de FUS, on a recouru aux tirs au but pour départager les deux équipes, l’avantage est revenu à FUS qui a marqué 3 tirs contre 2 pour Sfax. ACP/Ywm/Mat/Kgd