TP Mazembe – V. Club mercredi à Lubumbashi titre en jeu à la LINAFOOT

(Par Patrick Banichay et Robert Saleh Maulidi)

Kinshasa, 17 Juillet 2017 (ACP).- Le TP Mazembe de Lubumbashi et l’AS V. Club de Kinshasa seront face à face, mercredi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, titre en jeu, en match en retard de la 14ème et dernière journée du play off du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Pour l’entraîneur Jean Florent Ibenge de V. Club, qui s’est confié à la presse après la victoire face au DC Motema Pembe (1-0), dimanche 16 juillet au stade des Martyrs de la Pentecôte, «cette énième confrontation Mazembe-V. Club marquera l’apothéose du football congolais.» Comme pour dire que ce «classico» tiendra ses promesses.

Dans sa lecture de la rencontre contre Motema Pembe, Ibenge Ikwange s’est réjoui d’abord du fait que, par cette victoire, son équipe a arraché sa qualification pour la 22ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), en 2018, et, ensuite, c’est une victoire revanchard tant son club a posé d’énormes problèmes à l’adversaire. Motema Pembe, analyse Jean Florent Ibenge, n’a eu aucune occasion de but et a été donc obligé de courir derrière le ballon.

Une analyse validée par son collègue Otis Ngoma du DC Motema Pembe qui a accusé, par ailleurs, les organisateurs d’avoir mal élaboré le calendrier. Pour lui, son équipe a fait pratiquement trois semaines sans jouer, contrairement à son adversaire qui a la balle dans les jambes parce qu’elle joue tous les deux-trois jours.

Ironie du sort, Jean Florent Ibenge lui se plaint de la fatigue parce que ses joueurs sont sans repos. Ils sont soit sur l’aire de jeu, soit dans les avions allant d’une ville à une autre.

Les deux équipes sont à égalité presque parfaite avec 30 points en 13 rencontres, 12 victoires et 1 défaite, mais avec une différence de buts favorable aux Corbeaux lushois, soit +18 contre +14 aux Dauphins noirs kinois. Ces derniers comptent 20 réalisations à leur actif et 6 au passif, alors que la ligne offensive des Badia nguena a placé 26 salves dans les perches adverses contre 8 encaissées.

La balance penche en faveur du TP Mazembe qui aura l’avantage d’évoluer sur ses terres de Kamalondo et devant ses supporteurs. Pour ce dernier sprint, Mazembe qui était en déplacement à Bukavu, est rentré à Lubumbashi lundi, tandis que V. Club prend son vol mardi pour la capitale du cuivre.

Les protégés de l’entraîneur Ibenge partent à Lubumbashi avec la détermination de gagner le match afin de pouvoir remporter le titre national qui leur avait échappé l’année passée. Car, un match nul lui serait fatal, conformément à l’article 224 des Règlements généraux et sportifs de la FECOFA (Fédération congolaise de football association). Comme pour dire que V. Club n’a qu’une seule alternative : la victoire à tout prix.

pts J G N P BP BC DB

Mazembe 30 13 9 3 1 26 8 +18 Club 30 13 9 3 1 20 6 +14 Motema Pembe 27 14 8 3 3 27 12 +15 Don Bosco 18 14 5 3 6 23 19 +4 Sanga Balende 18 14 5 3 6 23 19 -4 Renaissance du Congo 15 14 4 3 7 13 24 -11 Muungano 8 14 1 5 8 3 21 -18 Bukavu Dawa 5 14 0 5 9 5 23 -18.

ACP/Kayu