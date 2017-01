Des tractations observées à Goma pour appartenir au futur gouvernement issu de l’accord de la Saint Sylvestre

Goma, 14 Janv. 2017 (ACP).- Quelques tractations autour du nombre des membres qui devront composer le gouvernement national issu de l’accord du dialogue du Centre interdiocésain, au 31 décembre de l’année passée, sous la médiation de la CENCO, sont actuellement observées dans la ville de Goma, a constaté l’ACP au terme d’une enquête réalisée auprès des acteurs politiques du Nord-Kivu.

Selon M. Axel Mutiya, porte- parole de la Majorité présidentielle (MP), le nombre de 70 membres de ce gouvernement proposé par sa famille politique est raisonnable à forte raison, a-t-il poursuivi que le pays a encore beaucoup de problèmes à régler pour soulager, à la mesure du possible, les souffrances du peuple.

Pour Mme Neema Kavira, présidente du rassemblement, une plate-forme de l’apposition à laquelle font partie l’UDPS et le G7 qui a proposé le nombre de 45 membres, le nombre proposé par la Majorité demeure loin de la rationalité d’autant plus qu’avec une telle équipe gouvernementale pléthorique et un budget insignifiant, le gros des moyens sera affecté aux dépenses l’Exécutif et le social des populations qui n’ont que tant souffert sera plus pris en compte.

Un gouvernement éléphantesque sera contradictoire à la promesse du chef de l’Etat lors de son adresse à la population à l’occasion de la fin de l’année, celle de voire s’améliorer le social des congolais.

Pour M. Kambale Etienne, Porte- parole de la société civile de la province du Nord-Kivu, tous ces nombres divergeant au tour de la composition du gouvernement proposés par les acteurs politiques laissent bien entrevoir qu’ils n’ont, en aucun cas, le souci de la population, et ils se battent plutôt pour leurs intérêts personnels.

Cela, a-t-il soutenu, avec un budget de moins de 5 milliards de dollars américains, on ne peut constituer un Gouvernement surpeuplé et prétendre s’occuper soigneusement du social du peuple. Il l a enfin appelé les uns et les autres à plus d’efforts pour se dépasser des intérêts égoïstes et penser au bénéfice commun pour le bienêtre de tous. ACP/ZNG/Kgd