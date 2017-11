Kinshasa, 17 Nov. 2017 (ACP).– Le Dr Benjamin Tatete du « Centre médical de Ngaliema » à Kinshasa, a exposé au cours du 6ème congrès de l’Association des anciens de la faculté de médecine(AFMED) organisé du 13 au 17 novembre dans la capitale, les étapes du traitement par radiofréquence de l’ulcère de la jambe d’origine veineuse avec efficacité, sureté et confort.

D’après ce médecin, la chirurgie par radiofréquence consiste en l’ablation thermique des varices par une opération endon veineuse minimalement invasive. Les équipes de ce centre maîtrisent parfaitement cette technique pour une intervention sûre et éprouvée.

La maladie veineuse affecte une partie significative de la population .Lourdeur et fourmillements dans la jambe, gonflements, cedèmes et varices en sont les indices .Dans un stade avancé, les altérations cutanées et les ulcères récidivants entravent de manière significative la qualité de vie du patient. ACP/Fng/Mat/Wet