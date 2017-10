Transfert imminent du programme des activités de renforcement des capacités des PME à l’INPP

Kinshasa, 28 Oct. 2017 (ACP).- Le chef de section routes à la cellule Infrastructures du ministère des Infrastructures, travaux publics et reconstruction (ITPR), Billy Tshibambe, a annoncé vendredi à Kinshasa, le transfert imminent du programme de renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises du secteur de génie civil vers l’Institut national de préparation professionnelle (INPP), au terme du premier financement du projet pro-routes prévu en février 2018, soit dix ans après l’existence de ce projet financé par le gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale.

« La décision de trouver une autre structure d’accueil de ce programme n’est pas une manière pour la cellule Infrastructures de se débarrasser encore moins de se désintéresser de ce programme qui fonctionne depuis cinq ans et ayant démontré qu’il est à mesure de relever durablement le niveau de performance des PME du secteur de génie civil », a déclaré M. Tshibambe à la clôture de la réunion d’information sur l’évaluation a mis parcours des activités du programme de renforcement des capacités des PME pour l’exercice 2017.

Le choix de l’Institut national de préparation professionnelle, a-t-il dit, est dicté par le souci du gouvernement à travers la cellule Infrastructures de pérenniser les acquis de ce programme en RDC, en vue d’une amélioration continue de la qualité et du rendement des PME sur les chantiers.

A cet effet, le chef de section routes a noté que de différentes options sont envisagées et des réflexions sont en cours à la cellule Infrastructures et à la Banque mondiale. Il a également relevé que l’INPP présentait des atouts dans l’objectif de ce transfert qu’il conviendrait capitaliser.

Les points forts de l’INPP

Dans ce cadre, M. Tshibambe a fait savoir que l’INPP a pour cœur de métier, la formation professionnelle continue interentreprises et la formation continue interentreprises. En son sein, une gamme de formation a une couverture nationale, soit 11 directions provinciales toutes récemment réhabilitées et 34 centres de formation. L’INPP, a-t-il ajouté, dispose d’une autonomie financière liée particulièrement à une gestion saine de la taxe professionnelle et attire de différents bailleurs de fonds sur plusieurs projets.

La dynamique d’évolution et d’adaptation aux exigences et aux mutations du travail, engagement dans la problématique de réinsertion/reconversion et d’aide à l’insertion des jeunes sans emplois à travers les mécanismes d’incubateurs sont aussi comptés parmi les atouts de cet établissement public à pérenniser le programme de renforcement des capacités des PME.

Pour y parvenir, la cellule Infrastructures a formulé certaines recommandations à l’INPP, notamment la création d’un département ad hoc au sein de l’INPP financièrement indépendant ayant une comptabilité distincte dont l’intitulé serait : renforcement des capacités des PME et des bureaux d’études et de contrôle du secteur de génie civil.

Elle a aussi recommandé, l’élaboration des termes de références du département de renforcement des capacités incluant le rappel des missions et développant les besoins, la présentation d’un organigramme, la rédaction des profils des postes clefs, l’élaboration des « modus operandi » et des manuels de procédure de mise en œuvre des activités du département au sein de l’INPP.

Les activités de renforcement des capacités des PME ont permis à ces unités de production d’améliorer la présentation des offres, la gestion des matériels et du personnel sur les chantiers ainsi que les capacités à gérer et exécuter de grands projets, rappelle-t-on. ACP/FNG/BSG/Wet