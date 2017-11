La transformation des systèmes de la production agricole recommandée au pouvoir public

Kinshasa, 22 Nov. 2017 (ACP).- L’atelier sur la recherche en sciences agronomiques et environnementales organisée du 20 au 21 novembre 2017 par la faculté des Sciences agronomiques de l’Université de Kinshasa(UNIKIN) recommande au pouvoir public de favoriser la collaboration entre les organismes et structures impliqués dans l’agriculture et l’environnement en vue de réaliser la transformation des systèmes de production agricole et la gestion durable des ressources naturelles.

L’atelier a également recommandé aux participants à cette rencontre de s’approprier les thématiques développées pour que la recherche soit réellement au service de la collectivité et de profiter des opportunités que la faculté met à leur disposition.

Au ministère de la recherche scientifique et à celui de l’environnement et développement durable, l’atelier demande collaborer avec la faculté des sciences agronomiques de l’UNIKIN pour que des solutions aux problèmes agricoles et environnementaux du pays soient solutionnées.

