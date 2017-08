Kinshasa, 17 Août 2017 (ACP).- Le Dr. Bienvenu Ansum, médecin en gynéco-obstétrique et fistula-clinique à l’hôpital Saint joseph de Kinshasa, a révélé que le travail d’accouchement prolongé est un danger pour les femmes enceintes, entraînant ainsi plusieurs complications pendant ou après l’accouchement, au cours d’un entretien jeudi avec l’ACP.

Parmi les complications figure la fistule vésico-vaginale ou fistule d’origine obstétricale qui est « une maladie exclusivement féminine ». Elle est caractérisée par une communication anormale entre la vessie et l’organe génitale de la femme. Les causes de cette affection sont obstétricale qui est principale et liée à 90%, à l’accouchement, chirurgicale liée aux différentes interventions chirurgicales sous l’utérus. Elle est aussi provoquée par des traumatismes et des cancers dont le pourcentage est faible.

Selon le médecin, la fistule vésico-vaginale advient lorsqu’une femme reste en travail d’accouchement pendant plus de 48 heures, avec l’enfant au niveau du bassin. La tête de celui-ci bloquée, a-t- il poursuivi, comprime la paroi du vagin entre l’os placé au-dessus et contre la vessie, au bout de 6 heures. Cet état des choses débouche sur une nécrose et une fois l’enfant expulsé, des conséquences s’en suivent. Il s’agit notamment de l’incontinence des urines incontrôlées et involontaire libérées des reins en passant par la vessie, a expliqué le Dr Ansum.

Les facteurs favorisant cette maladie sont socio-économiques, a t- il dit, notant que cette situation est consécutive à la non accessibilité à temps au centre de soins, au retard et aux tergiversations dans le chef de la femme enceinte pour atteindre l’hôpital, et aux difficultés relatives au moyen des déplacements, en vue d’une prise en charge par le médecin.

Le Dr Ansum a recommandé aux femmes de bien suivre les consultations prénatales (CPN), avant de prescrire le mode de traitement de la fistule vésico-vaginale, consistant d’abord à placer une sonde au niveau de la vessie pendant 21 jours généralement. Si la fistule ne s’est pas refermée, a- t- il indiqué, la femme est alors soumise à une intervention chirurgicale.

Les soins des patientes souffrant de cette affection sont actuellement prodigués aux hôpitaux Saint joseph et Biamba marie Mutombo à Kinshasa, où les interventions sont gratuites et assurées par des spécialistes, ayant été formé spécialement pour la cause, a- t- il dit. ACP/Kayu/Wet