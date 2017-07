Les travaux agricoles, une menace pour le développement physique, intellectuel et moral des enfants à Kinshasa

Kinshasa, 20 juillet 2017 (ACP).- Les travaux agricoles et ‘autres confiés aux enfants par des aînés représentent un danger réel pour le développement physique, intellectuel et moral de ces enfants, a relevé jeudi à Kinshasa, l’Ir spécialiste en environnement et développement durable, Udi Tshonga.

Au cours d’un entretien avec l’ACP, il a soutenu que des enfants de 12 à 16 ans sont présents dans les sites maraichers de la partie Est de Kinshasa, notamment Kwenge, Nguele et l’ancien cimetière de Kasa-Vubu où ils sont utilisés dans des conditions effroyables contre une rémunération insignifiante loin de satisfaire leurs besoins naturels et vitaux.

Ces enfants sont dépourvus des équipements de protection tels les bottes et les gants alors qu’ils travaillent avec des machettes, des houes, des bèches susceptibles de provoquer des lésions sur eux, et même des plaies.

Il a exhorté le gouvernement d’appliquer la convention 189 de l’OIT qui interdit le travail des enfants. ACP/FNG/Kayu/Wet