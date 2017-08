Les travaux champêtres assurent l’autonomisation de la femme, selon une maraîchère

Kinshasa, 21 Août 2017 (ACP).- Les travaux champêtres favorisent la promotion de la femme en assurant son autonomisation, a estimé lundi à Kinshasa, Mme Moustafa Fatima, maraîchère et membre de l’Association pour le développement social et sauvegarde de l’environnement (ADSSE), au cours d’un entretien avec l’ACP.

Mme Moustafa, qui s’exprimait dans le cadre de la 2ème édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa, où cette ONG détient un stand, a souligné l’importance de l’agriculture dans le développement d’un pays.

Elle a fait remarquer que les maraîchères contribuent à ce développement en approvisionnant la ville en divers produits de première nécessité et en assurant la sécurité alimentaire de la population. « Grâce aux revenus générés par la vente des produits agricoles, nous parvenons à subvenir aux besoins de nos familles dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’habitat », a-t-elle dit.

Pour ce faire, Mme Moustafa a lancé un appel aux jeunes filles sans emploi à s’investir dans les travaux agricoles pour être utiles au sein de la société. Elle a également sollicité l’appui du gouvernement congolais et des partenaires privés en matériels aratoires et en semences agricoles ainsi qu’à l’octroi des microcrédits pour l’achat des terres en vue de leur permettre d’exercer pleinement leurs activités. L’ADSSE, rappelle-t-on, encadre une dizaine d’agriculteurs qui produisent les maniocs, patates, bananes et légumes. ACP/FNG/JGD/Wet