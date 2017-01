Travaux de 254ème séminaire de pédagogie universitaire à l’ULK

Kinshasa, 12 Janv. 2017 (ACP).- Le vice ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Mboso Nkodia Mpwanga a ouvert jeudi dans l’enceinte de l’Université libre de Kinshasa (ULK), les travaux de 254ème séminaire de pédagogie universitaire, sur les « techniques de la communication pédagogique », organisé par la Commission permanente des études » (CPE), une structure spécialisée de ce ministère.

Ce séminaire de trois jours, a dit le vice ministre Mboso, s’inscrit dans le souci de son ministère de rechercher la qualité et l’efficacité de l’enseignement supérieur et universitaire.

Le gouvernement a-t-il dit, encourage ces réflexions et ces échanges riches et fructueux dont les exposés ne joueront qu’un rôle introductif et directeur des sujets prévus au programme de ce séminaire.

Pour M. Mboso, le succès de ces travaux va dépendre de leur engagement à accomplir les différentes tâches de votre disponibilité et la gestion rationnelle du temps soulignant que le processus des reformes opérer dans ce secteur par l’ESU dont l’une des préoccupations fondamentales est la formation d’une relève quantitative et qualitative.

Il a par la même occasion invité les participants à suivre attentivement et à participer aux différentes échanges afin la CPE puisse atteindre les objectifs lui assignés, notamment celui de reconnaître les rôles et les responsabilités du professeur de l’ESU et les différentes méthodes à appliquer dans un enseignement-apprentissage ainsi que de sélectionner les méthodes appropriées aux grands groupes d’apprenants.

Le secrétaire permanent de la CPE, le Pr. Maurice Tingu Nzolameso a rappelé les missions de cette structure consistant à soutenir et accompagner les établissements de l’ESU en vue de réhabiliter, de maintenir et de développer un enseignement supérieur et universitaire de qualité pour former des cadres compétents et compétitifs répondant aux besoins réels du pays.

Le président du conseil d’administration de l’ULK, Médard Bompoko Bokete s’est réjoui de voir cette structure organisée ce séminaire dans leurs installations à l’ULK prouvant qu’elle dispose des infrastructures capables de servir aux enseignements de qualité.

Le vice ministre Mboso a félicité les responsables de cette université des efforts réalisés pour la formation de qualité ainsi que de la disponibilité de la réussite de cette session. La cérémonie s’est clôturée par une visite du nouveau bâtiment de trois niveaux en construction dont une partie abrite la faculté de médecine et de son laboratoire moderne ainsi que de certains bureaux administratifs.

L’ULK organise les facultés de droit, des sciences économiques, d’informatique, des sciences sociales, politiques et administratives et de la médecine, rappelle t-on. ACP/Kayu/Wet