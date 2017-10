Les travaux de construction de l’INPP/Katanga évoluent normalement, selon l’ADG Tshikuya

Kinshasa, 05 Oct. 2017 (ACP).- Les travaux de construction du nouveau site d’exploitation de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP) à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, évoluent normalement. Ce constat a été fait mercredi à l’issue d’une mission d’évaluation effectuée par l’Administrateur directeur général, Maurice Tshikuya Kayembe, indique un document de l’INPP remis jeudi à l’ACP.

Les travaux de ce complexe ultramoderne à quatre niveaux, initialement prévus pour 18 mois, ont pris de l’avance par rapport au calendrier grâce au savoir-faire des entreprises à l’œuvre, a constaté l’ADG de l’INPP qui était accompagné des architectes et du représentant résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en RDC, Aoki.

Ces travaux de construction et l’équipement de ce complexe sont financés par le gouvernement japonais à travers une aide financière non remboursable de 29 millions de dollars US. Après seulement 5 mois de lancement, les travaux ont atteint actuellement le 2ème niveau, a constaté la délégation partie de Kinshasa qui a été rassurée que dans cette allure les travaux de finissage pourraient intervenir en décembre prochain.

La JICA satisfaite de la gestion du partenariat par L’INPP

De son côté, M. Aoki s’est félicité du partenariat exemplaire existant entre la JICA et l’INPP, avant de saluer l’esprit managérial de l’ADG Tshikuya, l’encourageant à continuer sur cette lancée. Il a précisé que le délai de ces travaux, exécutés selon les normes antisismiques, sera respecté et que l’inauguration aura lieu à la date prévue.

De son côté, M. Tshikuya a fait savoir que la partie congolaise a respecté ses engagements sur la contrepartie portant notamment sur la rénovation de l’ancien bâtiment de l’INPP à Lubumbashi. Il a en outre salué l’impact de ce chantier qui emploie actuellement quelque 160 jeunes, luttant ainsi contre le chômage dans cette province cuprifère de la RDC.

L’ADG de l’INPP a rendu un hommage mérité au Président de la RDC Joseph Kabila Kabange dont les efforts pour la paix ont attiré des investissements notamment ceux du Japon avec comme résultats la construction et l’équipement des directions provinciales de Lubumbashi et de Kinshasa. ACP/Fng/Ywm/Bsg/JGD