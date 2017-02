Une trentaine des magistrats en session de renforcement des capacités  à Lubumbashi

Lubumbashi, 27 Fév. 2017 (ACP).– Une trentaine des magistrats militaires et civils du siège et du parquet venus de l’ex-Katanga et du grand Kasaï sont en session de renforcement des capacités depuis lundi matin au parc hôtel de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, a constaté l’ACP.

Pendant 4 jours, les participants seront entretenus par le premier avocat général des forces armées, le colonel magistrat Laurent Mutata de la haute cour militaire, l’avocat général Mukendi et le professeur Nyabirungu de la faculté de droit à l’Université de Kinshasa sur plusieurs aspects de droit international gravitant autour de la poursuite judiciaire relative au crime de masse notamment sur les techniques de base en rapport avec le statut de Rome et le droit pénal congolais.

Le conseiller du ministre de la justice en charge de la bonne gouvernance et représentant ce dernier, colonel Bossale, a indiqué que cette formation fait suite aux différents cas de violation de droits humains et crimes économiques signalés à l’Est de la République Démocratique du Congo dans le rapport d’enquête de différentes missions effectuées dans cette partie de la République tant par le gouvernement que le système des Nations Unies.

Il apparait clairement que les coupables doivent répondre de leurs actes, raison pour laquelle le gouvernement a donné compétence au cours d’appel afin d’être pragmatiques. Lubumbashi est la deuxième après celle du grand Kivu. ACP/FNG/Kgd