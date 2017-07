Trente ans d’existence de l’Ecole de santé publique de Kinshasa

Kinshasa, 21 juillet 2017 (ACP).- L’Ecole de santé publique de Kinshasa consacre ses 30 ans d’existence sur de grands problèmes de santé publique dans le monde, en Afrique et en RDC ainsi que sur l’auto évaluation et les perspectives d’avenir, a-t-on appris jeudi au siège de cette école basée à l’UNIKIN.

Cette école régionale va impliquer au cours des échanges prévus à cet effet, la participation des scientifiques et des animateurs de questions de santé publique de différents secteurs notamment la Fondation Bill et Melinda Gates, GAVI, le Fond mondial et l’OMS.

L’ESPK dirigé actuellement par le Pr Okitalonda, organise les filières de formation postuniversitaire en santé publique à savoir l’économie de santé, l’épidémiologie de terrain et gestion de laboratoires, l’épidémiologie nutritionnelle et la santé communautaire pour le Master et le doctorat.

Elle dispense également des cours à courte durée sous forme de recyclage ou de renforcement des capacités. Créée en 1984 à l’initiative du gouvernement congolais avec l’appui financier de l’USAID, l’Ecole de santé publique de Kinshasa, est devenue un établissement public de l’Enseignement supérieur et universitaire(ESU) de l’UNIKIN en 1992, en jouissant d’une autonomie de gestion.ACP/Kayu