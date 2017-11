Trente-six matches des préliminaires du Mondial sans défaite pour le Nigeria

Kinshasa, 16 nov. 2017 (ACP).- Les Super Eagles du Nigeria ont réalisé la performance de jouer 36 rencontres consécutives, dans le tournoi préliminaire pour la Coupe du Monde de football, zone Afrique, sans connaître la défaite, indique fifa.com.

Le record est détenu par l’Espagne avec 63 matches d’affilée sans défaite en qualifications et la Roja pourra l’améliorer dès que commenceront les éliminatoires pour Qatar 2022.

Le tournoi Russie 2018 avait débuté dans le monde le 12 mars 2015 pour se conclure le mercredi 15 novembre 2017 au Pérou. 4 équipes participaient pour la première fois à des qualifications pour une Coupe du Monde : le Bhoutan, Gibraltar, le Kosovo et le Soudan du Sud.

7 des 8 pays qui ont remporté au moins une fois le Mondial ont validé leur billet pour Russie 2018 : le Brésil, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Uruguay, l’Angleterre et l’Argentine. La grande absente sera l’Italie, qui n’avait plus manqué une Coupe du monde depuis Suède 1958. Ironie de l’histoire, c’est précisément la Suède qui a éliminé les quadruples champions du monde de la course à Russie 2018.

21 phases finales du Mondial, c’est ce que totalisera le Brésil à l’issue de Russie 2018. La Seleção a par ailleurs été la première équipe à avoir validé son billet pour le tournoi russe, le 28 mars 2017. C’est également la seule qui n’a manqué aucune édition du Mondial. L’Allemagne, championne du monde en titre, totalise 17 participations successives au rendez-vous suprême.

20 des 32 équipes qui seront présentes en Russie l’étaient déjà à Brésil 2014. Le Nigeria est la seule équipe africaine mondialiste, il y a quatre ans, qui le sera de nouveau en 2018.

36 ans plus tard, le Pérou fait son retour en Coupe du Monde. Sa dernière participation à l’épreuve remontait à Espagne 1982. Les autres grands revenants sont l’Égypte (28 ans d’absence après sa participation à Italie 1990) et le Maroc (20 ans d’absence après France 1998). ACP/Fng/Yhm/May