Une tribune d’expression populaire sur la politique fiscale à Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 10 janvier 2017 (ACP).- La politique des fiscalités locales pour la province du Kasaï Oriental, était au centre d’une tribune d’expression populaire organisée lundi au centre de formation pour le développement, par la Commission épiscopale justice et paix du diocèse de Mbuji-Mayi, à l’attention des autorités politico-administratives, des élus, des bourgmestres et membres de la société civile.

Le président de cette commission épiscopale, l’abbé Pierre Kabamba a motivé cette activité par le souci de doter le gouvernement provincial des moyens nécessaires pour l’épanouissement de la province, par l’accroissement des Finances publiques locales, grâce à une pratique de fiscalité accès sur la transparence, la recevabilité, la participation des citoyens et la lutte anti fraude.

Pour le président de la commission justice et paix, tout le monde est impliqué dans ce domaine des finances étant donné qu’à travers les élus, le peuple contrôle l’argent remis au gouvernement pour les intérêts de la Nation.

Le ministre provincial des Finances, Placide Mukendi qui était au centre de l’activité, a soutenu que l’élaboration du budget dans la province du Kasaï Oriental, connait la participation effective des populations bénéficiaires à travers la société civile.

Une croisade de lutte contre la corruption au Kasaï Oriental

Par ailleurs, le ministre provincial près le gouverneur, Hyppolite Mutombo Mbwebwe a lancé lundi dans la salle de réunions de la paroisse catholique Ste Marie, une croisade de lutte contre des antivaleurs dont la corruption et l’impunité au Kasaï Oriental.

La croisade est organisée par le ministère provincial de Fonction publique, en collaboration avec l’Observatoire de surveillance de la corruption et de l’éthique professionnelle (OCEP), à l’attention des chefs de division de l’administration publique et des directeurs des services paraétatiques.

Le ministre près le gouverneur a indiqué que cette campagne a pour but de changer la mentalité des fonctionnaires et agents de l’Etat pour une administration publique responsable et respectueuse.

Ainsi, les agents de carrière de l’Etat devront cultiver les bonnes valeurs administratives et devenir les premiers acteurs dans cette lutte en vue de l’assainissement du secteur. ACP/Mat/May