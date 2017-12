Une tribune d’expression populaire sur la société SACIM à Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 07 Déc. 2017 (ACP).- La coordination provinciale de la société civile du Kasaï Oriental a organisé jeudi à Mbuji-Mayi, une tribune d’expression populaire sur la Société Anhuit Congo d’investissement minier (SACIM), sous la conduite de Mme Rose Mbuyi, présidente de cette plate-forme.

Cette activité a été organisée dans le but de permettre à toutes les couches de la population du Kasaï Oriental et celle du territoire de Mibai en particulier où est basée la société, de comprendre le fonctionnement et le type d’activités menées par cette entreprise chinoise et son impact sur la vie socio-économique de la province. Les différentes couches de la population étaient représentées au cours de cette activité, renseigne-t-on.

ACP/FNG/Kayu/JGD