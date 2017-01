Un trio arbitral sénégalais pour le match RDC-Togo mardi à la CAN-Gabon 2017

(De l’envoyé spécial de l’ACP Siki Ntetani Mbemba François)

Port-Gentil, 24 janv. 2017 (ACP).- La direction du match entre les Léopards de la RDC et les Eperviers du Togo, est confiée au trio arbitral sénégalais composé de Malang Diédhiou (central), Djibril Camara (assistant I) et El Hadj Malick Samba (assistant II), le mardi 24 janvier 2017 au stade Michel Essonghe, à Port Gentil, dans le cadre de la 3ème et dernière journée du groupe C de la 31ème Coupe d’Afrique des nations.

– LE GABON A GAGNE SUR PLUSIEURS ¨PLANS EN ORGANISANT LA CAN 2017 SUR SON SOL : L’affirmation est de Snella Ange Pambo, vice-président de la Commission communication du COCAN (Comité d’organisation locale de la CAN), dans une interview au quotidien « Esprit de Vie ». Pour commencer, a-t-il dit, nous avions répondu préalablement aux exigences contenues dans le cahier des charges de la Confédération africaine de football (CAF). Et, le Gabon dispose pour l’heure d’infrastructures sportives aux normes internationales dont le stade Michel Essonghe de Port-Gentil et celui d’Assock-Ngomo d’Oyem, baptisé Engong, d’une capacité de 20.000 places chacun, sans parler des terrains d’entraînement entièrement réhabilités : Akouakam à Oyem, Gaston Peyrille à Bitam et Sogara à Port-Gentil.

Le Gabon n’avait auparavant aucun stade aux normes, a-t-il soutenu, même celui qui était le plus grand, le mythique stade omnisports Omar Bongo de Libreville ne l’est pas, alors que le stade de l’Amitié sino-gabonaise d’Angondjé, dans la banlieue librevilloise, et celui de la Rénovation de Franceville, répondent maintenant à tous les critères exigés. Les stades qu’on construit aujourd’hui dans le monde sont de véritables espaces de vie puisque vous avez des hôtels, des restaurants, etc. Ce n’est plus comme dans les années 20 où les stades ressemblaient à des blocs de béton, a-t-il relevé.

Selon le vice-président de la Commission communication du COCAN, le développement exponentiel qu’ont connu certaines communes comme Angondjé où se trouve le stade de l’Amitié, à Libreville, l’est grâce à la CAN qui a favorisé la construction des hôpitaux, des grandes surfaces, des bureaux de la police, l’installation de l’électricité, de l’eau, le bitumage du réseau routier à travers le pays et même celle d’une nouvelle route dans le département de Bendjé en vue de faciliter l’accès au stade de Port-Gentil.

Ce grand rassemblement sportif au Gabon a fait en sorte qu’il y ait plus de 600 km de fibre optique tirée jusqu’à Oyem et Bitam, deux villes qui ont désormais l’internet haut débit et Dieu sait quelle place occupent aujourd’hui les technologies de l’information et de la communication dans le développement d’un pays, a martelé Snella Ange Pambo, ajoutant que des emplois ont donc été créés à travers, par exemple, deux agences montées pour gérer les infrastructures sportives et culturelles, pour l’une, et organiser des événements culturels et sportifs en se basant sur une expertise sûre, pour l’autre. Il a conclu en disant, « Qu’on ne nous dise pas que la CAN n’apporte aucun bénéfice au Gabon ».

– DES MODIFICATIONS DES HEURES DE TRAVAIL POUR LA CAN : Le travail est censé finir à 15h30′ dans l’administration publique. Mais, pour les besoins de cet événement continental, plusieurs aménagements ont été effectués dans de nombreuses entreprises, y compris dans les établissements scolaires, à Port-Gentil, en particulier. Plusieurs sociétés ont même mis en place des facilités pour permettre aux travailleurs d’aller suivre les matches au stade Michel Essonghe.

Des moyens de transport sont mis à la disposition de ceux qui font le déplacement du stade. «En tout cas, pour nous, c’est une occasion rêvée, celle de vivre la Coupe d’Afrique des nations chez nous et nous en profitons pour mettre l’ambiance sur les gradins bien que le regret est celui de ne pas avoir vu ici les Panthères évoluer sur ce nouveau stade qui fait la fierté de la province de l’Ogooué-Maritime », a confié un employé de compagnie pétrolière.

– UN HELICOPTERE MEDICALISE POUR UNE EVACUATION TRES URGENTE DES AIRES DE JEU : L’appareil du Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) est en état d’alerte permanente pendant la CAN et permet un gain de temps entre l’instant où le joueur est blessé et le moment où il est reçu dans une formation hospitalière. Il comprend, outre deux pilotes, un médecin, un infirmier, un secouriste, et un espace capable d’accueillir un blessé couché et/ou assis. Il est doté également d’un kit médical et d’un treuil de 230 kg pour deux opérateurs. C’est l’un des outils de prise en charge sanitaire les plus performants. En plus, des centres hospitaliers ont été rénovés et élevés aux standards mondiaux de qualité, dotés en équipements de dernière génération. A titre d’exemple, on y trouve un important arsenal d’appareils dédiés à l’imagerie médicale (électrocardiogramme, échographie 3D…), à la radiologie conventionnelle ainsi que de nouvelles unités de chirurgie et de nouveaux blocs opératoires. ACP/Mat/JGD/Fmb