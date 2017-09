Tripartite RDC-RCA-Soudan du Sud sous le signe de la confiance mutuelle

Kinshasa, 05 Sept. 2017 (ACP).- Les participants aux travaux de la première réunion tripartite de sécurité frontalière RDC-RCA-Soudan du Sud, tenue du 2 au 4 septembre à Kinshasa, ont placé cette rencontre sous le signe de la confiance mutuelle et de la transparence renouvelée entre les plus Hautes Autorités des trois Etats, et de leur ferme détermination à renforcer davantage la sécurité le long de leurs frontières communes, indique le communiqué final de la rencontre dont une copie est parvenue lundi à l’ACP.

Selon la source, la session ministérielle s’est articulée autour des points suivants : la situation politique et sécuritaire des trois pays, les questions des réfugiés et humanitaires, les questions frontalières ainsi que l’échange d’informations et préoccupations.



De la situation politique et sécuritaire des trois pays

En République Démocratique du Congo, les trois délégations ont félicité le Président de la République, Joseph Kabila Kabange pour l’initiative du dialogue politique national inclusif ainsi que toutes les parties prenantes pour l’implémentation réussie de l’Accord du 31 décembre 2016, qui a permis la formation d’un gouvernement d’union nationale et du Conseil national de suivi de l’Accord(CNSA) et du processus électoral.

Les trois délégations ont pris acte et appuyé le communiqué de la 7212ème réunion du Conseil Paix et sécurité de l’Union africaine concernant la satisfaction des progrès accomplis par la Commission électorale nationale indépendante(CENI), dans l’enrôlement de près de 98 % d’électeurs éligibles avant d’exhorter cette dernière, en concertation avec le CNSA et le gouvernement, à évaluer objectivement l’ensemble du processus électoral afin de procéder à la publication, dans les meilleurs délais, d’un calendrier électoral.

Pour la République Centrafricaine, les trois délégations ont salué les avancées significatives sous la haute direction du Président Faustin Archange Touadera, qui ont permis la bonne tenue des élections ainsi que les efforts en cours pour ramener la paix, la sécurité, la stabilité et la réconciliation nationale.

S’agissant du Soudan du Sud, les trois délégations ont noté l’évolution positive de la situation politique, par l’initiative de la tenue du dialogue prise par le Président Sava Kiir Mayardit et l’amélioration de la situation sécuritaire.

Sur le plan diplomatique, les parties prenantes ont décidé de mettre en place un mécanisme de concertation et d’harmonisation des positions au niveau sous régional, continental et intercontinental.

Ces parties ont réitéré leur attachement au principe de souveraineté des Etats, de non-ingérence dans les affaires internes, avant de dénoncer la pratique de sanctions unilatérales par des Organisations extracontinentales.

Sur le plan sécuritaire, les trois délégations ont renouvelé leur attachement à appliquer l’Accord-cadre d’Addis-Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République Démocratique du Congo et la Région.

Les recommandations des travaux de la première réunion tripartite



Après échanges et discussions fructueux, les parties prenantes ont formulé et adopté quelques recommandations.

Il s’agit de la signature d’un accord tripartite portant création d’une Commission mixte spéciale politique, diplomatique, défense et sécurité au sein de laquelle seront traitées les questions de la sécurité le long des frontières communes aux trois Etats ;de la libre circulation des personnes et des biens ; de la gestion des réfugiés et autres migrants, par la mise en place d’un mécanisme de concertation regroupant les trois Etats, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’Organisation internationale de migration ; de la démarcation des frontières communes aux trois Etats ; de la coopération en matière de défense et sécurité ; de la coopération entre Gouverneurs/Préfets et responsables d’autres services en vue d’examiner les problèmes qui se posent aux frontières communes ainsi que de l’exemption des visas pour les détenteurs des passeports spéciaux, diplomatiques, officiels ou de service.

Il s’agit aussi de la résolution dans le cadre bilatéral des questions relatives aux forces négatives, en l’occurrence les SPLA/IO (groupe du Dr Riek Machar), les ex-M23, ex-Seleka, ex-Anti-Balaka et autres groupes armés se trouvant dans l’un ou l’autre pays.

Il s’agit également de la facilitation des liaisons aériennes, de la relocalisation des combattants étrangers loin des frontières de leurs pays d’origines, conformément aux normes internationales en la matière, de la promotion des consultations bilatérales et de la promotion des échanges socio-économiques et culturels.

Selon le communiqué, les travaux de la première réunion tripartite de sécurité frontalière RDC-RCA-Soudan du Sud se sont déroulés dans une ambiance empreinte de cordialité et de fraternité, preuve de l’excellence des relations qui existent entre les trois pays.

Les chefs des délégations centrafricaines et sud-soudanaise ont, tour à tour et de manière particulière, félicité le Président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, pour cette initiative heureuse qui permettra à la sous-région de connaître le répit nécessaire, préalable au décollage économique, une fois les conditions minimales de sécurité réunies de part et d’autre des frontières communes.

Les trois délégations étaient conduites, pour la RDC par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, accompagné du vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieurs et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, du ministre de la Défence nationale, anciens combattants et réinsertion, Crispin Atama Tabe Mogodi et du vice-ministre des Affaires étrangères, Aggée Aje Matembo Toto.

Pour sa part, la délégation de la République Centrafricaine était conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des centrafricains de l’étranger, Charles Armel Boubane, accompagné du ministre de la Défence nationale, Joseph Yakete et du ministre de l’Intérieur, de la sécurité publique et de l’administration du territoire, Jean-Serge Bokasa.

La délégation de la République du Soudan du Sud était conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Deng Alor Kuol, accompagné du ministre de la Défense et anciens combattants, Kuol Manyang Juuk et du ministre de l’Intérieur, Michael Chiangjek.

Dans leurs interventions, les chefs des délégations se sont engagés à promouvoir d’excellentes relations entre les trois Etats, afin de consolider les liens de coopération dans les domaines sécuritaire, humanitaire et commercial. ACP/Mat/May