Trois nouveaux camerounais s’engagent avec Sanga Balende

Mbuji-Mayi, 26 janvier 2017 (ACP).- Sa Majesté Sanga Balende, équipe représentative de la RDC à la 14è édition de la coupe de la confédération de la CAF, vient de s’engager avec 3 nouveaux joueurs de nationalité camerounaise qui s’entraînent depuis bientôt un mois avec le club rouge et or, en attendant l’officialisation de leur transfert.

Le montant et la durée de ces transferts n’ont pas été révélés. Ces joueurs sont Patrick Wega (attaquant) qui est passé par DCMP de Kinshasa, Joël Sandriel et Carim Garikan (défenseur latéral et central).

Selon le chargé de communication de l’équipe, ces joueurs sont éligibles désormais pour le 22è championnat national d’élite et pourront en cas de qualification de l’équipe pour les ¼ de final de la coupe de la confédération être ajoutés sur la liste envoyée à la CAF en décembre 2016. ACP/Kayu/May