Trois projets de loi déclarés recevables à l’Assemblée nationale

Kinshasa, 02 oct. 2017 (ACP)- L’Assemblée nationale a, lors de la plénière de lundi, sous la direction de son président, Aubain Minaku, déclaré recevable trois projets d’autorisation de ratification d’accords de prêts conclus d’une part entre la RDC et la Banque mondiale, et d’autre part entre la RDC et la Banque Africaine de Développement (BAD).

Présenté par le ministre des Finances, Henri Yav Mulang, le premier projet de loi portant ratification de l’accord de crédit conclu entre la RDC et la Banque mondiale au titre de financement additionnel d’un montant de 90 millions de dollars concerne le projet du développement urbain (P D U).

Ce projet consiste en l’amélioration de l’accès aux services de base, précisément l’amélioration des certains axes de la voirie urbaines de Kinshasa et le financement des autres projets économiques.

Le deuxième projet relatif au prêt d’un montant de 145 millions de dollars conclu le 13 juin 2017 vise l’accès à l’amélioration de desserte en électricité dans les zones ciblées concernant les composantes la réhabilitation des réseaux et l’élargissement de l’accès dans les zones de dessertes sélectionnées de la SNEL, la mise en œuvre d’un programme d’amélioration et d’élargissement à l’Ouest, centre et l’Est de Kinshasa ainsi que dans d’autres centres à forte densité de la population , la fourniture des services consultatifs et l’extension de services dans les secteurs privés.

Le troisième projet de loi se rapportant au prêt conclu le 10 mars 2017 entre la RDC et la Banque africaine de développement au titre de projet d’ appui à la gouvernance et à l’amélioration du secteur électrique pour un montant de 66.220.000, financement qui sera complété par un fonds de contrepartie gouvernemental d’un montant de 1,49 millions d’unités de compte.

L’objectif global du projet est de contribuer à la mise en œuvre de la réforme et du développement des infrastructures électriques de manière spécifique et permettra de rendre effectives les dispositions de la loi concernant le cadre institutionnel relatif à la régulation du secteur d’électricité et à l’électrification rurale. Il améliorera la gouvernance du secteur et mettra en place des infrastructures pour améliorer l’offre et la qualité de service. ACP/ FNG/YWM/Kayu/KGD