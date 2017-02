Trois recrues renforcent l’ossature de l’AS Malole de Kananga

Kinshasa, 18 Fév. 2017 (ACP).- Trois recrues renforcent depuis vendredi l’ossature de l’AS Malole de Kananga pour sa participation au championnat de l’Entente urbaine de football de Kananga (EUFKANA) et aux éliminatoire de la Coupe du Congo.

Il s’agit d’un gardien de but et deux joueurs de champ transfuge, dit – on, d’Authidon de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)- Malebo et de FC Saint François de l’Entente de Lukunga.

Les termes et le coût de ses transferts n’ont pas été précisés à la presse. La prestation des intéressés était porteuse d’espoir, selon des avis partagés. A ces recrues s’ajoutent aussi quelques athlètes en provenance de Tshikapa. ACP/ZNG/KGD