Trois types de climat observé dans l’ex – provincial orientale

Kisangani, 23 Fév. 2017(ACP).- le résultat d’une enquête réalisée par les chercheurs de Trompebos International RDC révèle dans un rapport publié par le programme des Nations – Unies pour le Développement « PNUD » parvenue à l’ACP,qu’ il existe trois (3) types de climat observés dans l’ex – province orientale.

Le climat équatorial continental, sans saison sèche déterminée, qui s’étend de la Tshopo au Sud des provinces des Uélé, le climat tropical localisé dans la partie Nord des Uélé jusqu’à l’extrémité Nord de l’ex – province orientale et le climat à saison sèche marqué en transition entre le climat équatorial et le climat tropical.

Outre une hydrographie et une faune et flore abondantes, chercheurs ont découvert cinq grands groupes ethniques dans l’ex – province orientale, il s’agit des pygmées ou Mbute, les Soudanais, les Nolitiques, les Bantous, constituant la majorité des ethnies de l’ensemble de la province. La moitié des langues parlées en RD Congo se trouve dans l’es – province orientale, ce qui suppose une grande hétérogénéité en termes de composition ethnique et culturelle. ACP/FNG/Kayu/Kgd