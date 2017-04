Les trois victimes des échauffourées de Kapolowe gare seront inhumées avec le concours du gouverneur du Haut Katanga

Lubumbashi, 14 Avril 2017(ACP).- Les corps de trois personnes tuées la semaine dernière lors des échauffourées entre les militaires et la population de la localité de Kapolowe Gare seront inhumés en toute dignité avec le concours du gouverneur du Haut katanga, Jean Claude Kazembe Musonda.

C’est ce qui ressort de l’audience que l’autorité provinciale du Haut Katanga a accordée vendredi au député provincial Célestin Kakuka, chef du groupement Tenke dans le territoire de kambove, province du Haut Katanga.

Ce dernier, qui était accompagné du chef du chef du groupement Mpoyo, le sénateur Godefroid Kyangwe Muleya Ingue II, a sollicité l’implication de M. Jean Claude Kazembe Musonda, pour l’organisation des obsèques de trois villageois dont les corps sont abandonnés alors que celui d’un éléments des FARDC tué dans les mêmes incidents sont déjà enterrés par l’armée.

Ces trois villageois ont été tués par le hors la loi le 06 avril dernier à Kapolowe gare de suite d’un soulèvement de la population qui protestaient contre l’assassinat d’un de leur tué par balles par un militaire.

Le gouverneur de la province a promis de prendre en charge les frais l’inhumation avant de souligner que la justice fera son travail pour mettre hors d’état de nuire ces brigands qui tracassent la population.

Les habitants de Kapolowe Gare invités à regagner leurs domiciles

Le Commissaire Urbain de la PNC/Likasi, le Commissaire Supérieur (Lieutenant-colonel) Vincent Mboma Badi Badi, a invité vendredi les habitants de la localité de Kapolowe Gare à regagner leurs domiciles, la situation sécuritaire étant entièrement sous contrôle des autorités.

Le Commissaire Urbain s’est exprimé ainsi au cours d’une causerie morale qu’il a tenue à l’intention des éléments de la Police Nationale Congolaise, lors de la parade hebdomadaire organisée à Kapolowe Gare, en présence du chef de secteur de la Lufira et du représentant du chef de groupement Mpoyo. L’objectif de cette parade était de consolider la paix dans cette entité et ses environs. Cette causerie morale a gravité autour de la discipline et la collaboration entre la population et la police.

L’orateur a rappelé, à cette occasion les missions régaliennes dévolues à la PNC, une police de proximité, qui doit se conformer à la discipline et de manière impérative qui doit compter sur la collaboration de la population, pour prétendre sécuriser cette dernière avec ses biens. Il a rappelé les règles sacro-saintes de maintien de la paix dans le cas d’une émeute.

S’adressant directement à la population, il l’a appelée à la retenue et d’éviter à se faire justice, mais au contraire à saisir les autorités compétentes.

Aussi, a-t-il insisté, la population de Kapolowe Gare et celle de ses environs doivent également contribuer à sécuriser les câbles caténaires de la SNCC et les câbles de la SNEL qui surplombent ces agglomérations.

Cette parade est intervenue une semaine après les échauffourées de Kapolowe Gare qui avaient fait 4 morts. ACP/Fng/May