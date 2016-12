Le tronçon routier Bandundu – Mongata (240 km) en état de délabrement avancé

Bandundu, 29 Déc. 2016 (ACP).- Le tronçon routier entre la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, et la cité de Mongata sur la nationale n°1, dans la commune de Maluku, (Kinshasa) long de 240 Km, est de plus en plus dans un état de délabrement avancé, à cause

d’une dizaine des bourbiers profonds et difficiles qui causent d’énormes ennuis aux conducteurs de véhicule, aux voyageurs et aux responsables des véhicules de transport des vivres frais et produits

agricoles les plus consommés à Kinshasa ainsi que des produits manufacturés à destination de Bandundu et de son arrière espace économique.

Ce constat amer plusieurs fois annoncé et répété par des voyageurs sous forme de plaintes et d’inquiétudes a été formulé encore en début de la semaine en cours à Bandundu par des voyageurs qui ont passé trois jours et trois nuits à la belle étoile dans un véhicule chargé des marchandises et embourbé sur ce tronçon avant d’atteindre la cité de Masambio située à équidistance entre Bandundu et Mongata. «C’est à la fois horrible et pénible maintenant de voyager encore parce que les bourbiers les plus difficiles à traverser se comptent à bout des doigts entre Masambio et Mongata et retiennent des véhicules chargés ou non chargés qui s’enfoncent jusqu’au châssis, il faut avoir l’argent sur soi pour payer le secours des villageois qu’on appelle à la rescousse, autrement on est obligé d’y rester longtemps…» ont fustigé ces voyageurs déçus, apparemment découragés d’entreprendre d’autres voyages commerciaux vers Kinshasa.

Il y a lieu d’éviter les menaces actuelles de coupures de cette route à divers endroits, ont soutenu d’autres qui ont proposé le remblai desdits bourbiers et la réhabilitation totale de la couche de roulement de ce tronçon routier avec la latérite mélangée avec le gravier en janvier et février 2017 pendant la petite saison sèche, en vue de maintenir le trafic et de faciliter les transactions commerciales de plus en plus grandes entre Kinshasa et Bandundu.

L’asphaltage de ce tronçon routier est la solution définitive, durable et pleine d’avantages d’affaires de part en part, ont-ils spécifié. Cette route qui constitue l’unique porte d’entrée dans la ville de Bandundu par la voie terrestre en provenance de Kinshasa avait été réhabilitée en 2007-2008 par l’office des routes grâce au financement du Fonds européen de développement (FED) pour un montant qui n’est pas connu.

C’est après cette réhabilitation que les grands bus de transport en commun, les véhicules cargo et les camions avec les remorques en provenance de Kinshasa avaient commencé à fréquenter cette route en terre entre Mongata et Bandundu et vice-versa à la satisfaction de la population de Bandundu qui avait ainsi cessé avec le calvaire de voyages de plus de deux semaines entre Kinshasa et Bandundu, imposant à tout le monde de se percher au dessus de la carrosserie sur les

sacs de manioc et de maïs.