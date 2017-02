Le tronçon en voie de réhabilitation par l’OVD entre Barré et DGI cause de la détérioration de l’environnement

Kinshasa, 20 Fév. 2017 (ACP).- Le tronçon en voie de réhabilitation par l’OVD comprise entre arrêt Barré et DGI est responsable de la détérioration de l’environnement dans le quartier Manenga en Binza Ozone dans la commune de Ngaliema.

Le constat est que depuis le début des travaux sur ce site, l’environnement a subi une détérioration qui met mal alaise la population. Fort des pluies torrentielles que connait la ville, le quartier ne connait que la boue, les embouteillages humains et motorisés.

Les voies qui pouvaient servir d’exutoires notamment les avenues Mpaka Ngavuka, Lowa et autres sont saturées et baignent dans l’impossibilité de contenir l’afflux de la population et surtout des femmes vendeuses des farines et autres denrées alimentaires.

Interrogée, une frange de la population estime que l’OVD bloque la circulation pour éviter les scènes de bousculades pour s’effrayer le passage et les embouteillages alliés à la détérioration de l’environnement.

