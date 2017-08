Tunisie compte sur le retour de Wahbi Khazri contre la RDC aux éliminatoires du Mondial 2018

Kinshasa, 23 août 2017 (ACP). – La Tunisie compte sur le retour du milieu de terrain Wahbi Khazri lors de la double confrontation contre la RDC, les vendredi 1er au stade de Radès, à Tunis, et mardi 5 septembre au stade des Martyrs, à Kinshasa, dans le cadre des éliminatoires, Groupe A, de la Coupe du monde, Russie 2018.

Le sélectionneur de la Tunisie, Nabil Maaloul a communiqué, mardi 22 août, sa liste de 26 joueurs retenus où Wahbi Khazri est convoqué contrairement à Aymen Abdennour absent de la liste. Les Aigles de Carthage enregistrent le retour de Wahbi Khazri, absent depuis la CAN 2016 d’abord pour indiscipline, ensuite pour raison sociale, le mariage. Le patron de la défense Aymen Abdennour, en méforme et en manque de temps de jeu à Valence, reste en revanche mis de côté, tout comme Ahmed Akaichi. Lahmar et Yaakoubi qui complètent la liste des absents. Il y a lieu de noter en revanche la présence des cadres comme Aymen Mathlouhi, Ali Maaloul, Ben Amor et Youssef Msakni, sans oublier le milieu offensif Bassem Srarfi, sociétaire de Nice en ce début de saison, qui est également appelé.

Les Léopards de la RDC et les Aigles de Carthage sont au coude à coude en tête du groupe qualificatif avec 6 points chacun. Les deux confrontations entre ces deux pays pourraient déterminer de la première place qualificative.

Les 26 Aigles de Carthage sont : Gardiens : Aymen Mathlouhi (ES Sahel), Farouk Ben Mustapha (Al-Shabab Riyad/Arabie Saoudite), Moez Ben Cherifia (ES Tunis) ; défenseurs : Rami Bedoui (ES Sahel), Hamdi Nagguez (ES Sahel), Hamza Mathlouthi (CS Sfaxien), Syam Ben Youssef (Kasimpasa/Turquie), Bilel Iffa (Club Africain), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Chamseddine Dhaouadi (ES Tunis), Oussama Hadadi (Dijon/France), Ali Maaloul (Al-Ahly/Egypte) ; milieux de terrain : Ferjani Sassi (ES Tunis), Ghaylane Chaâlali (ES Tunis), Mohamed Amine Ben Amor (ES Sahel), Saad Bguir (ES Tunis), Karim Aouadhi (CS Sfaxien), Anice Badri (ES Tunis), Hamza Jelassi (CA Bizertin), Wahbi Khazri (Sunderland/Angleterre), Naim Sliti (Dijon/France) ; attaquants : Fakhreddine Ben Youssef (ES Tunis), Bassem Srarfi (Nice/France), Youssef Msakni (Lekhwiya/Qatar), Taha Yassine Khenissi (ES Tunis), Yohan Touzghar (Sochaux/France).