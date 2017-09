Tunisie-RDC, le match d’une lueur pour la qualification au Mondial 2018 en Russie

Kinshasa 01 septembre 2017 (ACP).- Le match Tunisie-RDC est déterminante dans la mesure où il annoncera une lueur pour la qualification au Mondial Russie 2018 pour les deux équipes en tête de leur groupe avec 6 points chacune, mais une différence de buts favorables aux Léopards de la RDC (+5 contre +3).

La Tunisie reste sur une décevante Coupe d’Afrique des Nations, où elle s’est faite éliminée par le Burkina Faso en quart de finale. Néanmoins, les Aigles de Carthage en construction, compte sur la récente performance en éliminatoire de la CAN-Cameroun 2019 lors de la 1ère journée face au Algériens. Les hommes du sélectionneur Nabil Maaloul devront aussi s’appuyer sur le trio Khenissi, Msakni et Khazri pour barrer la route à la RDC.

Quant à la RDC, l’enjeu est de retourner à la compétition mondiale la plus prestigieuse, après son unique participation qui remonte à 1974. Les Congolais comme leurs homologues Tunisiens, se sont arrêtés au stade des quarts de finale lors de la dernière CAN avec une défaite (2-1) contre le Ghana. Les fauves congolais ont bien débuté leur campagne pour la prochaine CAN avec un succès (3-1) face au Congo-Brazza. Le point fort de cette équipe est sans conteste, son mental de vainqueur qui la caractérise.

Les poulains de l’entraineur Florent Ibenge forment un véritable arsenal des joueurs en poupe sur le plan interne qu’au niveau international. Egalement, il faut souligner le caractère prolifique de son attaque qui marque régulièrement au moins 2 buts par match.

Malheureusement pour les Léopards, dans les quinze dernières années, leurs meilleurs résultats contre la Tunisie furent des matches nuls, une réalité historique négative que la RDC devrait changer. ACP/FNG/Kayu/KGD