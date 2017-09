La Tunisie remporte l’Afrobasket 2017 à domicile face au Nigeria

Kinshasa, 17 sept. 2017 (ACP).- Les Aigles de Carthage de la Tunisie sont devenus pour la deuxième fois de leur histoire champions d’Afrique au détriment des D-Tigers du Nigeria, battus par 77-65, en finale, samedi 16 septembre, à domicile, au palais des sports du 14 Janvier de la cité olympique de Radès, dans la banlieue tunisoise.

Pour leur première finale à domicile, les rapaces tunisiens, champions d’Afrique en 2011 à Madagascar, devaient s’accrocher pour ajouter un deuxième titre à leur palmarès. Hélas, ils compliquaient la tâche avec un premier quart-temps raté et perdu 14-8 avant de profiter du retour de l’adresse de Ziyed Chennoufi et Nizar Knioua. La raquette s’est alors ouverte pour Mohamed Hadidane.

Dans le deuxième quart temps, ils retrouvaient leur élan (25-24).Et l’écart a grimpé, atteignant les 15 points et plus dans le troisième quart-temps. À partir de là, jamais le Nigéria ne parviendra alors à recoller, Ike Diogu (22 points, 10 rebonds) et ses coéquipiers revenant tout de même à 7 points (68-61) à deux minutes de la fin. Mais un 3-points d’Omar Abada scellait le sort du match, les Tunisiens ayant réussi 12 tirs de loin sur 32 tentatives.

En demi-finales, la Tunisie avait pris le dessus sur le Maroc (60-52) et avait besoin de tous ses supporteurs face au Nigeria, tenant du titre et tombeur du Sénégal en demi-finale (76-71). Les fans ont été au rendez-vous pour pousser à l’exploit les Aigles de Carthage.

Pour la 3ème place, le Sénégal de Gorgui Dieng (18 points, 10 rebonds, 4 passes) et Mouhammad Faye (22 points, 7 rebonds) a battu le Maroc (73-62) pour décrocher la médaille de bronze de la compétition. ACP/FNG/YWM/Wet