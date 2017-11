La Turquie annonce l’arrestation des étrangers soupçonnés de liens avec un groupe EI

Kinshasa, 10 Nov. 2017 (ACP).- Les autorités turques ont annoncé vendredi avoir arrêté 82 étrangers soupçonnés de liens avec le groupe Etat islamique (EI) qui projetaient de se rendre en Syrie, lors d’un nouveau coup de filet illustrant un renforcement de la traque aux milieux jihadistes dans le pays. « Les 82 suspects ont combattu par le passé dans les rangs de l’EI et envisageaient de se rendre en Syrie dans les prochains jours », a rapporté l’agence étatique Anadolu cité par l’AFP.

Les arrestations ont été opérées lors de raids policiers visant 14 adresses à Istanbul vendredi, a expliqué l’agence. Les nationalités des étrangers arrêtés n’ont pas été précisées. Les dernières interpellations portent à plus de 300 le nombre de personnes arrêtées pour des liens présumés avec l’EI depuis jeudi en Turquie où les annonces de coups de filets visant des cellules jihadistes se sont multipliées ces dernières semaines.

Selon l’agence privée Dogan, les services de sécurité sont passés à l’action sur la base d’informations faisant état de menaces d’attentats lors des commémorations, célébrées vendredi, de la mort il y a 79 ans du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. L’agence a affirmé vendredi que près de 800 terroristes de l’EI avaient réussi à entrer en Turquie, sans préciser sur quelle période.

Les raids policiers d’Istanbul sont survenus au lendemain d’une vaste opération des services de sécurité à Ankara au cours de laquelle plus de 200 personnes ont été arrêtées jeudi, selon les médias turcs. Dogan a affirmé qu’il s’agit principalement de Syriens. Onze Syriens membres présumés de l’EI ont par ailleurs été arrêtés vendredi à Adana, dans le sud du pays, selon Anadolu, et 16 autres, dont la nationalité n’a pas été précisée à Izmir (ouest), et à Trabzon (nord).

La Turquie a été frappée depuis deux ans par de nombreux attentats meurtriers attribués ou revendiqués par l’EI, dont le dernier en date a fait 39 morts, principalement des étrangers, dans une discothèque huppée d’Istanbul la nuit du Nouvel An dernier. Depuis cette attaque, les autorités procèdent régulièrement à l’arrestation de terroristes présumés, tandis que les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées.

Selon une compilation de chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur, environ 450 personnes soupçonnées de liens avec l’EI ont été arrêtées à travers la Turquie au cours du seul mois d’octobre. La Turquie avait mené une offensive transfrontalière en Syrie entre août 2016 et mars 2017, visant à repousser l’EI et des milices kurdes qu’Ankara considère comme terroristes.

Cette première offensive, baptisée « Bouclier de l’Euphrate », avait notamment permis aux rebelles syriens appuyés par la Turquie de reprendre à l’EI plusieurs villes dont Jarabulus, Al-Rai, Dabiq et enfin Al-Bab. La Turquie a ensuite déployé en octobre des troupes et des blindés dans la province syrienne d’Idleb, contrôlée en grande partie par des jihadistes de l’ex-branche d’Al-Qaïda en Syrie, afin d’y instaurer une « zone de désescalade » dans le cadre d’un accord avec la Russie et l’Iran. ACP/Mat/JGD/Fmb