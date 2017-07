La Turquie salue la solidarité de la RDC après le coup d’Etat manqué à Ankara

Kinshasa, 14 juillet 2O17 (ACP).- L’Ambassadeur de Turquie en RDC, Bekir Uysal, a salué vendredi à Kinshasa, au cours d’un point de presse, la solidarité agissante exprimée à son pays par la République Démocratique du Congo tout juste après le coup d’Etat manqué, perpétré le 15 juillet 2016 à Ankara et à Istanbul. IL a souligné que les autorités congolaises ont fait preuve d’un « comportement positif » dans ces événements malheureux survenu dans son pays.

Il a, à cette occasion, mis l’accent sur la détermination de son pays de renforcer les liens d’amitié qui existent depuis longtemps entre Kinshasa et Ankara et de consolider la coopération dans tous les domaines entre le deux parties, indiquant qu’il existe entre celles-ci de divers projets de coopération. Le diplomate turc a laissé entendre que les deux pays coopèrent étroitement dans les domaines politique, économique et commercial avant de souhaiter l’élargissement de cette coopération pour le bien être de deux peuples.

L’ambassadeur Turc a affirmé que la RDC reste vigilante pour surveiller les activités des organisations terroristes qui opèrent à travers le monde, comme celle de « Fetö » ayant fomenté le coup d’Etat avorté dans son pays. Il a dit, à ce sujet, que cette organisation terroriste créée par Fetullah Güllen en 1966, actuellement réfugié aux Etats-Unis, a tissé des réseaux solides dans 150 pays, avant de signaler que la demande de son extradition formulée par le gouvernement turc suit son cours normale aux Etats-Unis.

Après avoir décrit les péripéties de ce coup d’Etat avorté ayant mobilisé, selon lui, toutes les couches de la société turque pour défendre les idéaux de la démocratie et de la liberté, M. Uysal s’est félicité de la collaboration de la police congolaise dans les activités de commémoration à Kinshasa de ce triste événement, avant d’indiqué que le procès de ceux qui sont impliqués dans cette affaire, se déroule conformément au respect de droits de l’homme.

Le diplomate turc a fait remarquer que les terroristes s’étaient bien infiltrés dans tous les rouages de l’appareil de l’Etat, avant de déclencher leur mouvement avec de lourdes armes obtenues avec la complicité de quelques éléments égarés de l’armé et de la police. Il en a appelé à la solidarité et à la vigilance pour démanteler le terrorisme dans le monde.ACP/Mat/May