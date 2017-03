UNIKIN : Plaidoyer pour la construction des infrastructures du  CCPS  

Kinshasa, 12 Mars 2017 (ACP).- le Centre de criminologie et de pathologie(CCPS), attaché à la faculté de droit de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), est à la cherche des partenaires pour la construction de ses infrastructures dans son nouveau devant comprendre un bâtiment administratif, une bibliothèque de standard international , des blocs des cours et une salle polyvalente ainsi qu’un guet- house pour loger les professeurs –visiteurs.

Son directeur adjoint, Pr Raoul Kienge-Kienge Intudi, qui l’a dit samedi lors d’un entretien avec l’ACP sur le nouveau site du centre de quatre hectares à l’UNIKIN, a salué la MONUSCO pour avoir doté ce Centre d’une maison en corimex qui abrite une bibliothèque dans ce nouveau site. La cérémonie de remise officielle de ladite maison a eu lieu le jeudi 9 mars 2017, constituant le premier pas d’occupation de cet espace.

Aux termes de la décision rectorale du 10 février 2014, le CCPS a pour objet de développer la recherche scientifique particulièrement dans le champ de la criminologie et de la pathologie sociale, de la criminalistique, ainsi que dans celui de la sociologie pénale et de l’anthropologie du droit au Congo et en Afrique.

Le CCPS veut servir d’interface entre l’université et la société congolaise en offrant aux enseignants , aux chercheurs , aux étudiants ainsi qu’aux professionnels de la justice pénale , de la police et aux intervenants sociaux un cadre de documentation spécialisée , de recherche empirique sérieuse et de la formation approfondie dans les domaines précités.

Réalisation d’une étude sur la violence urbaine

Le Pr Raoul Kienge-Kienge Intudi a aussi annoncé la parution dans les prochains jours aux éditions Academia d’une étude sur « la violence urbaine et la réaction policière à Kinshasa » réalisée par le CCPS.

Cette étude révèle que «le phénomène Kuluna , une nouvelle forme de criminalité à Kinshasa , est au cœur des problèmes sociaux , politiques et économiques ainsi que des pratiques de leur gestion en RDC ». elle explique les causes de cette nouvelle forme de criminalité urbaine et les moyens utilisés pour la combattre. ACP/FNG/Kgd