UNIKIN : une session de formation sur l’élaboration du protocole de recherche en   agronomie

Kinshasa, 26 mars 2017 (ACP).- Les étudiants du premier et du deuxième cycle ainsi que des apprenants de Diplôme d’études approfondies (DEA) de la faculté des sciences agronomiques de l’Université de Kinshasa(UNIKIN), ont été instruits samedi à l’élaboration du protocole et à la conduite de la recherche sur le terrain au cours d’une journée d’encadrement organisée à cet effet par ladite faculté.

L’analyse des données et de la rédaction du rapport de recherche notamment des mémoires et des travaux de fin de cycle étaient au menu de cette session de formation qui avait pour objectif, selon le Pr Jean de Dieu Minengu , vice doyen de la faculté des sciences agronomiques, de préparer l’élaboration d’un guide de recherche en sciences agronomiques contenant toutes les étapes, en prévision de la tenue cette année d’un atelier national sur la relance de la recherche agronomique et environnementale en RDC .

Cette journée d’encadrement a été animée par les professeurs, Jean de Dieu Minengu, Apollinaire Biloso et Roger Kizungu qui ont expliqué les différentes étapes à suivre pour l’élaboration du protocole de la recherche, pour la conduite de la recherche sur le terrain, l‘analyse des données et la rédaction de la recherche. ACP/FNG/Wet