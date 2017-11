UNIKIN : une thèse de doctorat sur la valorisation de la culture du haricot igname d’Afrique

Kinshasa, 3 nov. 2017 (ACP).- Le chef de travaux Denis Bungu Mulombo a été proclamé vendredi docteur en sciences agronomiques à l’Université de Kinshasa(UNIKIN) avec la mention « grande distinction » à l’issue de la soutenance publique d’une thèse de doctorat intitulée « situation et valorisation du haricot igname d’Afrique (sphenostylis stenocarpa) en RDC ».

Le récipiendaire a démontré dans cette dissertation doctorale de plus de 183 pages subdivisées en 7 chapitres, l’importance de cette plante cultivée dans les pays d’Afrique et en RDC, du point de vue de sa connaissance, sa culture, sa consommation, son rendement et ses possibilités agroalimentaires.

Cette culture rentable qui incarne également le changement climatique et la sécurité alimentaire, a-t-il dit, a une richesse nutritive des protéines, des colories, des minéraux, de magnésium, des vitamines A et C et des sucres également tolérable pour les diabétiques. Sa consommation.

Dans ses résultats de recherche, le chef de travaux Bungu a démontré les potentialités agroalimentaires de cette culture que l’on peut transformer notamment en tubercules bouillis, en pomme sautée, en frites, en potages, en ugali ou fufu , en bouillie pour bébés , en beignets et en crudités dans salades ou macédoines de fruits .

Un Centre de recherche visant la promotion de la culture de haricot d’igname d’Afrique

Le secrétaire général académique de l’UNIKIN, Pr Célestin Musao Kalombo qui a conféré au récipiendaire le grade de docteur en sciences agronomiques, a encouragé l’idée de la création en RDC d’un Centre de recherche pour la promotion de la culture du haricot igname d’Afrique.

Ce Centre devra travailler pour la vulgarisation des résultats de recherche et à rendre les services à la communauté comme stipule la triple mission de l’université. ACP/Mat/Kgd