UNIKIN : une thèse de doctorat visant une agriculture moderne d’arachide

Kinshasa, 1 er septembre 2017(ACP).- M. Luc Tshilenge Lukanda du département de phytotechnie de la faculté des sciences agronomiques de l’Université de Kinshasa(UNIKIN) a soulevé vendredi la nécessité d’une agriculture moderne d’arachide fondée sur les variétés à résistance durable et à haut niveau de rendement, lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat dans la salle des promotions Mgr Luc Giloon de l’UNIKIN.

Cette thèse de cinq chapitres et plus de 208 pages intitulée « cercosporioses de l’arachide (arachis hypogea L.) : analyse de la diversité génétique des accessions du pool génétique de la République démocratique du Congo et application de la mutagénèse radio-induite », vise particulièrement l’élargissement de la base génétique de l’arachide cultivée par l’application des mutations radio- induites.

Il s’est focalisé d’une part sur l’étude épidémiologique des cercosporioses de l’arachide qui sont les maladies les plus destructrices de l’arachide sur l’ensemble des zones de culture en RDC, en Afrique et dans le monde, en incorporant les unités liées à la croissance et au développement de la culture ainsi que les épidémies de cercosporioses qui s’y développent, et d’autre part, l’analyse de la variabilité morpho-agronomique des variétés d’arachide existantes en RDC et des analyses moléculaires sur la variabilité existante et induite par mutagénèse, utilisable en sélection pour l’amélioration de la résistance aux cercosporioses et de caractères d’intérêt agronomique.

Selon l’impétrant, le cycle de développement de la plante se déroule en trois étapes à savoir : une faible production des feuilles, une importante production des feuilles et la dernière étape à laquelle très peu de feuilles sont différenciées.

S’agissant des cercosporioses trois étapes sont aussi observées, celles-ci présentent les mêmes caractéristiques que celles qui constituent le développement de la plante a-t-il dit. En comparaison de ces deux cycles de développement de la plante d’une part et de la maladie d’autre part montre que le développement de la maladie n’atteint pas un maximum au moment où la plante différencie plusieurs feuilles a-t-il poursuivi.

Ces maladies graves et répandues dans les régions humides et subhumides, sont à l’origine de dommages de 40-70% en Afrique et en RDC dans certaines zones, causent une perte de 70%.

L’arachide (arachis hypogaea) est cultivée sur près de 25 millions d’hectares dans l’ensemble de la zonz tropicale et inter-tropicale mais aussi en zonz tempérée.

Elle est une culture de grande importance nutritionnelle et économique dont dans le commerce international, les produits d’arachides portent principalement sur les arachides de confiserie et de bouche, a soulevé M.Tshilenge.

Le recteur de l’UNIKIN, le Pr Daniel Ngoma-Ya-Nzuzi, a conféré au récipiendaire le grade de docteur en sciences agronomiques avec la mention « grande distinction ». ACP/Ywm/Mat/May