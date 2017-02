 UNIKIS : Parution d’un livre sur la Problématique de la gestion locale des forêts

Kisangani, 08 Fév. 2017 (ACP).- le professeur Alphonse Maindo» et le sociologue Billy Kakelengwa de l’Université de Kisangani « UNIKIS viennent de publier à Kisangani un livre sur « la gestion locale de la redevance coutumière relative à l’exploitation forestière dans l’ex province orientale ».

Dans ce livre de cinquante (50) pages, les deux scientifiques jettent un regard sur les autorités coutumières face à l’exigence populaire de la redevabilité en matière d’exploitation artisanale des bois d’œuvre. Ils démontrent que l’existence des conflits entre les communautés locales et leurs chefs locaux sur la gestion de la forêt en épinglant pour causes majeures, l’ambivalence du régime juridique sous lequel l’exploitation artisanale opère.

Ces deux (2) chercheurs notent que le cadre règlementaire dont se sert l’administration ne l’intègre pas de façon explicite et écrite, le manque de transparence des chefs locaux conduits la population à se mobiliser en tant que citoyen, afin d’obtenir plus de redevabilité. A cela s’ajoute le manque circulation d’information sur l’accord entre l’exploitant artisanal et les chefs coutumiers. ACP/Fng/Zng/May