UNILU : Organisation à Lubumbashi des journées doctorales 2017

Lubumbashi, 09 Mars 2017 (ACP) L’Ecole de Santé Publique, (ESP) de l’Université de Lubumbashi, (UNILU) dans la province du Haut-Katanga, organise du 08 au 09 mars les journées doctorales, éditions 2017 sous thème : » La couverture universelle des soins de santé publique : quid des barrières en République Démocratique du Congo ». Pendant deux jours, les participants à ces assises notamment les professeurs, chefs de travaux et assistants de l’UNILU vont suivre les présentations de différents projets de thèses de doctorat tels que « la détection de la charge virale sur les globules rouges au cours de l’infection par le VIH chez les individus DUFFY-46C/C », » la correction et la translocation bactérienne intestinale et de l’inflammation par la supplémentation en pro biotique (Yaourt) chez les patients VIH traités « , « les accidents de trafic routier: traumatismes et optimisation des durées de séjour hospitalier :cas de la ville de Lubumbashi », en vue de l’amélioration de la qualité de soins de santé ».

Le recteur de l’UNILU, le Pr Gilbert Kishiba Fitula, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de ces journées doctorales à l’Ecole de Santé Publique de Lubumbashi, a félicité la directrice de cette institution pour ses initiatives qui concourent au bon fonctionnement des structures sanitaires.

Il a indiqué que le partenariat entre l’UNILU et l’Université Libre de Belgique (ULB) se porte bien, avant de préciser que cette institution universitaire (UNILU) s’implique dans la recherche des meilleurs soins de santé de toute la population de Lubumbashi. Il a également demandé à l’ESP de s’occuper de la consommation des médicaments à Lubumbashi pour éviter que les gens prennent des produits non favorables à la santé.

La directrice de l’ESP, le Pr Dr Françoise Malonga Kaj, a rappelé que c’est depuis trois ans que son institution organise des journées doctorales, avant d’inviter ses collaborateurs à un effort permanent dans le travail.

Elle a souhaité un franc succès à tous les doctorants et les a remerciés pour la présentation des résultats de leur recherche. ACP/Kayu/May