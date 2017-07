UNILU : Signature de contrat de performance de la faculté de médecine vétérinaire et de l’ESI

Lubumbashi, 06 Juillet 2017 (ACP).- La faculté de médecine vétérinaire et l’Ecole Supérieure des Ingénieurs Industriels (ESI) de l’Université de Lubumbashi (UNILU) ont signé mercredi 05 juillet 2017 à l’amphithéâtre de cet alma mater un contrat de performance.

Cette signature est le fruit du projet de l’éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements aux niveaux secondaire et universitaire (PEQPESU) initié par le gouvernement et financé par la Banque Mondiale à hauteur de 200.000.000 de dollars américains dont environ 130.000.000 de près et 70.000.000 de don. A cette occasion, le ministre de l’ESU, Steve Mbikayi, qui a présidé cette cérémonie s’est dit heureux de visiter l’UNILU pour la première fois, depuis sa nomination à ce poste.

Il a appelé les étudiants à faire preuve de maturité face aux évènements susceptibles de perturber le programme d’enseignement, avant de rendre hommage au Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, pour les travaux réalisés à l’UNILU et de remercier le gouvernement et la Banque Mondiale pour leur appui à l’ESU.

Le recteur de l’UNILU, le Pr. Gilbert Kishiba Fitula, a, pour sa part, exprimé la disponibilité de son institution de se classer parmi les meilleures universités du pays, tels que souhaité par le ministère de l’ESU.

La formation d’ingénieur est indispensable pour le développement

Par ailleurs, le ministre de l’ESU a déclaré que la formation d’ingénieur est indispensable pour le développement national, car ils sont les concepteurs des usines de production. Il a annoncé son plan d’action, celui d’améliorer les conditions d’enseignement dans tous les établissements.

Le doyen de la faculté de médecine vétérinaire, le Pr. Malangu Mposhi et le directeur de l’ESI, le Pr. Ilunga Ndala, qui ont présenté chacun le plan stratégique pour réaliser les cinq objectifs fixés par le gouvernement, ont pris l’engagement de travailler pour améliorer la qualité des apprentissages selon les standards internationaux et la pertinence de la formation.

Auparavant, le chef opérationnel du PEQPESU, Makumbu Nsaka, a indiqué que c’est le premier projet de tous les secteurs de l’éducation qui comprend trois ministères à savoir l’EPSP, l’ETP et l’ESU. Il s’étend sur 12 provinces, dont le Haut-Katanga, le Lualaba, Kinshasa pour une période de cinq ans. Les secteurs priorisés par le gouvernement sont l’agriculture et l’environnement, l’industrie extractive, les infrastructures ainsi que les services scolaires, a-t-il dit. Les objectifs s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de l’enseignement. Plusieurs autorités politico-administratives et judiciaires ont assisté à cette cérémonie, entre autres le ministre provincial de l’Enseignement du Haut-Katanga, Etienne Pierre Kabange Malamba, représentant du gouverneur de cette province. ACP/Kayu/KGD