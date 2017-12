Des unités de transformation des matières comme opportunités d’entrepreneuriat

Kinshasa, 04 Déc. 2017 (ACP).- Le Pr Dieudonné Musibono a envisagé lundi dans son exposé à l’atelier de la faculté des sciences agronomiques de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), quelques opportunités d’entrepreneuriat en environnement à savoir : les unités de transformation de matières (jus, médicaments, concentrés d’aliments, etc.), l’assainissement par la valorisation économique des déchets, le marketing de la biodiversité par la production des albums photos, vidéos, collections, musées d’histoire naturelle dans toutes les villes de plus de 500.000 habitants.

Il a également relevé la nécessité de la création d’une classe moyenne, des ONG de lobbying environnemental du genre WWF, WRI, CI, AWF etc., la transformation de certains déchets en biens et services par les unités de production ou création des richesses, le cas des pavés et dalles fabriqués à la faculté des sciences de l’UNIKIN sur base des sachets et déchets.

Plusieurs opportunités s’offrent aux jeunes, par exemple la récupération des enfants de la rue en les envoyant dans un centre de formation professionnelle et les utiliser dans l’agroforesterie, la carbonisation, la briqueterie, l’horticulture et l’artisanat etc., en procédant à l’appel à projets innovants et valoriser les talents individuels des uns et des autres par l’artisanat.

Le Pr Dieudonné Musibono, qui a plaidé lundi pour l’amélioration de la formation académique en RDC en stimulant la créativité, l’innovation et l’invention lors de son intervention à l’atelier des sciences agronomiques sur «l’entrepreneuriat des jeunes dans le contexte de chômage et de crise socio-économique et environnementale», a défini l’entrepreneuriat comme la capacité de créer une entreprise, une unité économique, en émergeant la mentalité d’employeur en face des opportunités diverses.

Le contexte de la RDC est marqué selon lui, par l’opulence naturelle et culturelle, le marasme écologique et sociétal , le chômage clinique dont 20% de la population a un revenu régulier et plus de 90% de la population vivent avec moins de 1,25 USD par jour et plus de 95% sans épargne, le chômage des jeunes très prononcé, l’économie de cueillette et de prédation par un petit groupe de compatriotes, lequel de constat amer a-t-il souligné, appelle à des initiatives courageuses dans divers domaines. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD