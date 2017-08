UPN/Université d’Alberta (Canada) : signature prochaine d’un contrat dans les domaines de recherche et de formation

Kinshasa, 08 août 2017(ACP).- L’Université pédagogique nationale (UPN) signera prochainement un contrat de collaboration dans les domaines de la recherche, de l’enseignement et de la formation avec l’Université d’Alberta de Canada, au cours de l’année académique 2017-2018, rapporte un document de cet établissement d’enseignement supérieur parvenu mardi à l’ACP.

Les deux parties, qui avaient négocié des modalités de conclusion de cet accord, au cours de l’année académique 2016-2017, s’étaient engagées à mettre en place un programme commun de formation et de recherche pour les étudiants, doctorants et chercheurs dans les filières de la psychologie et sciences de l’éducation, de la pédagogie et de didactique de disciplines, de l’agronomie, des sciences vétérinaires, sociales, appliquées et économiques.

Les deux universités s’accordent également à associer leurs efforts pour la mise en œuvre du projet de la ferme-école qui sera un appui à la formation des étudiants des facultés d’agronomie et de médecine vétérinaire, en offrant un cadre de pratique et expérimental aux chercheurs et étudiants.

Il sera aussi question d’organiser au sein de cette ferme-école un service d’hôtellerie en vue d’offrir un cadre idéal d’hébergement aux visiteurs.

Un accord interuniversitaire de renforcement des compétences en épidémiologie et santé animale

Par ailleurs, l’Université pédagogique nationale (UPN) a conclu, au cours de l’année académique 2016-2017, un accord avec les universités de Liège, de Namur et de Louvain, ainsi qu’avec des laboratoires de renommée internationale dont les closes portent sur le renforcement des compétences des apprenants en diagnostic d’épidémiologie et socio-économie de santé animale, rapporte la même source.

Ce projet financé par la Commission de la coopération au développement /Belgique à la hauteur de 494.888,00 euros, consiste à recruter et former 2 candidats boursiers au niveau de doctorat et 12 candidats au niveau de maîtrise répondant au profil des vétérinaires, médecins, biologistes, pharmaciens, écologistes et environnementalistes. ACP/Fng/Mat/May/CFM